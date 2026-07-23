جشنواره عدلیه و رسانه یزد فرصتی برای آموزش و ارتقای سواد حقوقی مردم

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، در جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین جشنواره «عدلیه و رسانه» با تأکید بر ضرورت تمدید این جشنواره با در نظر گرفتن شرایط و عوامل پیش‌آمده، اظهار داشت: فلسفه اصلی جشنواره، صرفاً برگزاری یک رقابت رسانه‌ای نیست، بلکه ایجاد فرصتی برای آموزش، ارتقای تعامل میان دستگاه قضایی و رسانه‌ها و افزایش آگاهی عمومی از قوانین و شرح وظایف و اختیارات دستگاه قضایی است.

وی با بیان اینکه آموزش در این حوزه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: همکاران دستگاه قضایی باید با افزایش سطح توانمندی رسانه ای خود، شیوه صحیح تعامل با رسانه‌ها را ارتقا دهند و در مقابل، اصحاب رسانه نیز باید با چارچوب‌های قانونی فعالیت رسانه‌ای آشنا شوند تا ارتباطی حرفه‌ای، مؤثر و قانون‌مند میان دو مجموعه شکل گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: رسانه در چارچوب قانون و رعایت ضوابط حرفه ای از آزادی عمل برخوردار است، اما حدود این آزادی و همچنین مسئولیت‌های رسانه نیز در قانون مشخص شده است. خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ممکن است اطلاعات و اخبار متعددی در اختیار داشته باشند، اما همه اطلاعات قابل انتشار نیست و تشخیص این موضوع نیازمند آموزش، آگاهی و رعایت موازین قانونی است تا هیجانات ژورنالیستی بر رسالت حرفه‌ای رسانه غلبه نکند.

وی جشنواره «عدلیه و رسانه» را بهانه‌ای ارزشمند برای توسعه آموزش‌های حقوقی و رسانه‌ای دانست و گفت: این جشنواره باید زمینه‌ای برای شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های اجتماعی و حقوقی و همچنین تولید محتوای هدفمند و اثرگذار فراهم کند.

حجت‌الاسلام طهماسبی با اشاره به نقش دستگاه‌های همکار در جشنواره افزود: شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای عضو می‌توانند علاوه بر پشتیبانی اجرایی، به عنوان بازوان فرهنگی و رسانه‌ای در تبیین مسائل حقوقی، تولید محتوای آموزشی و ارائه راهکار برای رفع چالش‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت دستگاه‌هایی همچون اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی اظهار داشت: حتی با وجود محدودیت‌های موجود، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه تولید محتوای حرفه‌ای و اثرگذار را جهت آشنایی جامعه با خدمات و مأموریت‌های این دستگاه‌ها فراهم کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: تحقق و گسترش عدالت، رسالت اصلی دستگاه قضایی است و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح، آموزش عمومی و تبیین قوانین، نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند.

وی با اشاره به تأثیر آگاهی‌بخشی در کاهش آسیب‌ها و اختلافات اجتماعی گفت: تجربه نشان می‌دهد در استان‌هایی که آگاهی عمومی نسبت به قوانین بیشتر است، میزان ورودی برخی دعاوی نیز کاهش یافته است. برای نمونه، اگر قوانین حوزه ثبت اسناد و املاک به‌درستی برای مردم تبیین شود، بسیاری از اختلافات که بعداً به ناهنجاری‌ها هم منجر می شود، قابل پیشگیری خواهد بود.

حجت‌الاسلام طهماسبی خاطرنشان کرد: در تولیدات رسانه‌ای، علاوه بر توجه به قالب و جذابیت‌های بصری، باید دقت در محتوا و صحت اطلاعات در اولویت قرار گیرد تا مردم شناختی عمیق و واقع‌بینانه از وظایف، اختیارات و ظرفیت‌های قوه قضائیه پیدا کنند؛ چرا که ناآگاهی از حدود وظایف دستگاه‌ها، زمینه شکل‌گیری توقعات نادرست، سرخوردگی و کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پرداختن رسانه‌ها به مسائل نوپدید حقوقی، از جمله الزامات حقوقی در شرایط جنگ، اظهار کرد: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که برخی مباحث حقوقی به ویژه آیین دادرسی در شرایط خاص نیازمند اصلاحات متناسب با شرایط جنگ است و این موضوعات باید از طریق تولید محتوای تخصصی و گفت‌وگوی کارشناسی به جامعه و تصمیم‌سازان منتقل شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت جشنواره برای تولید محتوای فاخر، گفت: انتظار می‌رود جشنواره «عدلیه و رسانه» با رعایت موازین قانونی، پرداختن به چالش‌های واقعی جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، به رویدادی اثرگذار در گسترش فرهنگ قانون‌مداری، ارتقای سواد حقوقی و تحقق عدالت در جامعه تبدیل شود.