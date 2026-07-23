به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه همزمان با سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان البرز، پروژه‌های توسعه زیرساخت برق و نیروگاه‌های خورشیدی با حضور وی و مجتبی عبداللهی استاندار البرز افتتاح و عملیات اجرایی چند طرح جدید نیز آغاز شد.

در این مراسم، ۱۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۰۰.۷ مگاوات و سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این نیروگاه‌ها با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در وسعتی حدود ۳۰۰ هکتار احداث شده‌اند و با اتصال به شبکه سراسری، به افزایش پایداری شبکه برق، کاهش ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار صنایع و مشترکان خانگی کمک خواهند کرد.

بیشترین ظرفیت نیروگاه‌های افتتاح‌شده مربوط به شهرستان اشتهارد با ۱۵۲ مگاوات است و این پروژه‌ها در مجموع زمینه اشتغال مستقیم حدود ۳۵۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

همزمان با افتتاح این طرح‌ها، عملیات اجرایی چهار نیروگاه خورشیدی جدید با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومان نیز آغاز شد تا روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان شتاب بیشتری بگیرد.

در ادامه این آیین، چهار پروژه توسعه شبکه برق استان با اعتبار ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل پست‌های ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت کمال‌آباد کرج، ۶۳ به ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی چهارباغ، ۶۳ به ۲۰ کیلوولت گلشهر و ۶۳ به ۲۰ کیلوولت حیدرآباد است که با هدف افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای پایداری تأمین برق مشترکان خانگی، صنعتی و تجاری اجرا شده‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این مراسم بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های تولید و انتقال برق به عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی انرژی تأکید کرد.

در این آیین همچنین اعلام شد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تقویت شبکه برق، علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی، زمینه تأمین پایدار برق شهرک‌های صنعتی کوثر، امید البرز و ماموت را فراهم می‌کند و برنامه‌ریزی برای احداث سه هزار و ۸۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان نیز با جدیت دنبال می‌شود.