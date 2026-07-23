فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات باغی در استان خبر داد و اظهار کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از ۴۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ بارور و غیربارور، از ظرفیت قابل توجهی در بخش باغبانی برخوردار است و بخش مهمی از این تولیدات را میوه‌های تابستانه با کیفیت بالا تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به جایگاه انگور در تولیدات باغی استان افزود: انگور مهم‌ترین محصول باغی کرمانشاه از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید است که در سطح ۷ هزار و ۵۴۶ هکتار کشت می‌شود و سالانه بیش از ۸۴ هزار تن از ارقام مختلف آن شامل یاقوتی، بی‌دانه قرمز، بی‌دانه سفید، فلیم سیدلس، پرلت و ترکمن ۴ در استان تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه شهرستان صحنه قطب اصلی تولید انگور استان است، تصریح کرد: شرایط اقلیمی مناسب این شهرستان موجب شده بخش عمده تولید انگور کرمانشاه در این منطقه متمرکز باشد و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار ایفا کند.

قربانی با اشاره به دیگر محصولات شاخص تابستانه استان گفت: هلو نیز با سطح زیر کشت یک هزار و ۴۹۶ هکتار و تولید ۱۹ هزار و ۴۴۹ تن از محصولات مهم باغی کرمانشاه به شمار می‌رود و بیشترین سطح زیر کشت آن در شهرستان‌های کرمانشاه و هرسین قرار دارد.

وی ادامه داد: شلیل نیز در سطح ۳۸۴.۳ هکتار از باغ‌های استان کشت می‌شود و سالانه ۴ هزار و ۷۹۴ تن محصول از این باغ‌ها برداشت می‌شود که شهرستان هرسین قطب اصلی تولید این محصول در استان است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تنوع تولیدات باغی استان اظهار کرد: زردآلو با تولید ۴ هزار و ۷۱۷ تن، آلو با ۲ هزار و ۳۱۵ تن، گیلاس با ۱۲ هزار تن، آلبالو با ۴ هزار و ۴۷۷ تن، انجیر با ۶ هزار و ۹۰۱ تن و سیب درختی با تولید ۶۷ هزار و ۷۵۲ تن از دیگر محصولات مهم باغی استان هستند که در سطح گسترده‌ای از باغ‌های کرمانشاه تولید می‌شوند.

وی افزود: باغ‌های استان از تنوع مطلوبی در ارقام برخوردار هستند و انواع انگور، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس، آلبالو، انجیر و سیب درختی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کرمانشاه تولید می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ظرفیت مناسبی برای توسعه بازارهای هدف و افزایش صادرات دارند.

قربانی با اشاره به قطب‌های تولید محصولات باغی در استان گفت: شهرستان صحنه قطب تولید انگور، زردآلو، آلو، گیلاس، آلبالو و سیب درختی کرمانشاه است، هرسین در تولید شلیل جایگاه نخست استان را دارد و شهرستان دالاهو نیز به عنوان قطب تولید انجیر شناخته می‌شود.

وی با تأکید بر نقش باغداران در تولید محصولات سالم و باکیفیت خاطرنشان کرد: توسعه باغ‌های نوین، اصلاح ارقام، مدیریت بهینه منابع آب، استفاده از روش‌های علمی و فناوری‌های نوین در بخش باغبانی، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که می‌تواند بهره‌وری باغ‌های استان را افزایش داده و جایگاه کرمانشاه را در تولید محصولات باغی کشور بیش از پیش ارتقا دهد.