به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اولین آنونس انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی مازیار محمدینژاد که با شعار «هیچ خرچنگی از امید قویتر نیست» در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز کرده است، رونمایی شد.
ساخت این آنونس برعهده سیدعلی نوروزیان بوده است.
انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» قصه کودک اسرارآمیزیاست که به همراه دریانوردهای کشتی سنایچ به جنگ خرچنگی میرود که در حال بلعیدن تمام شادیهای کودکانه است.
مهوش افشاری مدیر دوبلاژ و تورج نصر، ابراهیم شفیعی مهیار، جواد پزشکیان، شوکت حجت، مژگان عظیمی، سعید شیخزاده، مهسا عرفانی، لادن سلطانپناه، ارسلان جولایی، شهراد بانکی، باران بهرامی، نسرین کوچکخانی و مازیار محمدینژاد صداپیشگان این فیلم هستند.
برخی از عوامل «نبرد با خرچنگ» عبارتند از مدیر تولید: ساناز قهرمانی، ریگ و انیماتور ارشد: فاطمه پیروی، با همکاری وحیده بشیری پور، مسلم هاشمی و رامین بهروز، مدلسازی سه بعدی: میثم شجاعی، لیاوت: مسلم هاشمی، صدابرداری: استدیو سپند فیلم، پشتیبانی فنی: رضا میرزانژاد، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعترضوی، سرمایهگذار: گروه صنعتی عالیفرد، محصول: زاگرس فیلم و پخش و تبلیغات: موسسه بهمن سبز.
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