جشن افتتاحیه‌ «نبرد با خرچنگ» با حضور «ننه نقلی» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با شروع اکران انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مازیار محمدی‌نژاد، جشن بزرگ افتتاحیه‌ این انیمیشن سینمایی با حضور فاطمه امینی «ننه نقلی» عصر جمعه ۹ مرداد ساعت ۱۸ در سینما مهر شاهد تهران برگزار می‌شود.

داستان «نبرد با خرچنگ» درباره تلاش‌های پسربچه‌ای به نام «سامی» برای مواجهه با بزرگ‌ترین ترس‌های خود با تکیه بر «امید» است.

مهوش افشاری مدیر دوبلاژ و تورج نصر، ابراهیم شفیعی مهیار، جواد پزشکیان، شوکت حجت، مژگان عظیمی، سعید شیخ‌زاده، مهسا عرفانی، لادن سلطان‌پناه، ارسلان جولایی، شهراد بانکی، باران بهرامی، نسرین کوچک‌خانی و مازیار محمدی‌نژاد صداپیشگان آن هستند.

اکران انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» با شعار «هیچ خرچنگی از امید قوی‌تر نیست» توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور از ۳۱ تیر آغاز شده است.

برای خرید بلیت اکران افتتاحیه این انیمیشن به سامانه‌های بلیت‌فروشی مراجعه کنید.