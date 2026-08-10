پیکار یک کودک با سرنوشت؛ وضعیت اکران سینمای انیمیشن خوب نیست

مازیار محمدینژاد کارگردان و نویسنده انیمیشن «نبرد با خرچنگ» که این روزها در سینماهای کشور روی پرده رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این اثر توضیح داد: ایده این فیلم سال ها پیش به ذهنم رسید و قصد داشتم تا آن را تبدیل به یک رمان کنم اما بعدتر متوجه شدم که برای تبدیل شدن به یک اثر سینمایی کاملا مناسب است. «نبرد با خرچنگ» درباره کودکی است که با مشکلی بسیار بزرگ مواجه شده است و برای گذر از آن باید به امید برسد و به کمک آن از مشکلش عبور کند. فیلمنامه این اثر بر اساس تئوری سفر قهرمان نگاشته شده که طی آن کودک با ترسهای خود و با نقطه ضعفهایش مواجه شده و به یک رشد میرسد.
وقتی خود کودک در فیلمنامهاش مشارکت میکند
وی افزود: این موضوعی چالشبرانگیز بود و خوشبختانه تا به حال هم مخاطب را تحت تأثیر قرار داده است و هم توانستهایم حرف مهم و خوبی را بزنیم؛ چیزی که کمتر کسی در فیلمهای کودکانه به سراغش میرود. نکتهای که من انتظار دارم در داستان و فیلمنامه به آن پرداخته شود روانشناسی کودک است، این دانش پایه تمام زندگی سالمی است که همه ما در آینده خواهیم داشت. اگر کودک با زبان کارتون و به شکل کودکانه یاد بگیرد که چطور با مشکلات برخورد کند و مخصوصاً پدر و مادرهایی که همراه بچههایشان به سالن سینما میروند، ببینند که چطور باید با این مشکلات کودکان مواجه شوند، اتفاق بسیار مفیدی برای آینده کودک رخ میدهد؛ این برای ما حتی مهمتر از بحث دراماتیک انیمیشن بوده است.
محمدینژاد با تاکید بر انتقال مفاهیم به شکل غیرمستقیم عنوان کرد: ما همه این فیلم را در قالب نگاه کودکانه کار کردیم. من خودم یک پسر در همین سن و سال دارم و در مراحل نوشتن فیلمنامه با او مشورت میکردم تا درک بهتری از احساسات کودکان داشته باشم. علاوه بر این، در طول پروسه داستان بیش از بیست کتاب روانشناسی خواندیم، جلسات متعددی داشتیم، با روانشناس کودک مشورت کردیم و در نهایت به چیزی رسیدیم که فکر میکنم یک بسته کاملاً شاد و درمان توأمان برای خانوادهها در آن تهیه شده است.
باقی بودن چالشهای اکران در سینمای انیمیشن
این کارگردان با اشاره به چالشهای اکران سینمای انیمیشن بیان کرد: مشکلات زیادی داشتیم. من در سال ۱۳۸۳ اولین فیلم بلند سینمایی انیمیشن کشور را به نام «هفت رنگ» ساختم که پروانه زرین گرفت و در جشنواره فیلم فجر هم رفت اما آن زمان و با وجود اینکه سازمان صدا و سیما تهیهکننده آن بود مورد هیچ حمایتی واقع نشد و با اینکه حتی تبدیل به نگاتیو شد، اما امکان اکران پیدا نکرد. سالها بعد، چند فیلم مانند «تهران ۱۵۰۰» به سختی اکران شدند و کمکم جامعه سینمایی فهمید که چه پتانسیل بزرگی پشت فیلم انیمیشن وجود دارد.
وی ادامه داد: انیمیشن ما بسیار پیشتاز است و به راحتی میتواند با انیمیشنهای جهان رقابت کند، اما مخاطبمان هنوز به دیدن انیمیشن در سینما عادت نکرده است. اخیراً کمی بهتر شده، اما از نظر حمایتهای دولتی، متأسفانه وضعیت اصلا خوب نیست. بعضی از انیمیشنها خوشبختانه شانس داشتند، اما پشت کار ما به هیچ وجه حمایت دولتیای نبود و بودجه ما که از طریق بخش خصوصی تامین شد تقریباً یک دهم فیلمهای معمولی است که در جهان ساخته میشود. جدیدا در صداوسیما قانونی تصویب شده است که از فیلمهای انیمیشن حمایت و برایشان تبلیغ پخش میکند، اما از کار ما این حمایت هم صورت نگرفت و تیزر اثر ما را پخش نکردند چراکه ما سرمایه فیلم را از بخش خصوصی تهیه کرده بودیم و تبلیغاتی از آن برند در تیزر وجود داشت.
محمدینژاد در پایان گفت: از حدود ۳ سال پیش نوشتن فیلمنامه را آغاز کردیم و با شرکت عالیفرد به عنوان حامی مالی پروژه به توافق رسیدیم. انتخاب کاراکترها هم از انیمیشن سریالیای بود که قبلاً در شبکه نمایش خانگی پخش شده بود و مخاطب داشت. به همین دلیل و همینطور به دلیل بودجه کم، شیوه دو بعدی را برای انیمیشن انتخاب کردیم. من شخصیت جدیدی به آن کاراکترها اضافه کردم که باید به نبرد با سرنوشت میرفت. انیمیشن در شیراز تولید شد و هنرمندان همه از همان جا کار را پیش میبردند.
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