به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمیتبار صبح پنجشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین حسینی استان ایلام در مرز مهران ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته برای میزبانی از زائران، گفت: اربعین فصل ابراز محبت به اهلبیت (ع) است و همه ما باید تلاش کنیم تا ضمن تسهیل در ارائه خدمات به زائران، بستری فراهم شود که مشتاقان بیشتری در این مسیر نورانی گام بردارند و از ثواب آن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تجربیات موفق مدیریتی در کلانشهر تهران، حضور استاندار و شهردار تهران و مدیریت تشییع پیکر رهبر شهید را یک نقطه عطف دانست و اظهار کرد: این تجربه میتواند در مسیر اربعین نیز بسیار راهگشا و تأثیرگذار باشد.
امام جمعه ایلام بر نقش کلیدی نخبگان، اصحاب رسانه، روحانیون و پژوهشگران در تعمیق مفاهیم اربعین تأکید کرد و گفت: اگرچه اسکان، درمان و تردد از الزامات اولیه خدمترسانی است، اما هدف اصلی این حرکت، «معرفتافزایی» زائر است. در این میان، وظیفه اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ این است که با تبیین دقیق ابعاد این حماسه، این معرفت را در جان زائران بنشانند.
حجتالاسلام کریمیتبار در ادامه با اشاره به آثار سیاسی و اجتماعی پیادهروی اربعین، خاطرنشان کرد: یکی از جلوههای بارز این رویداد، پیوند عمیق میان ملتهای ایران و عراق و تشییع پیکر شهدای مقاومت بود؛ این حرکت، جبههای مستحکم در برابر استکبار جهانی ایجاد کرده و نماد بارز «استکبارستیزی» است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ اربعین، گفت: استان ایلام بهعنوان دروازه عتبات عالیات، اکنون پرچمدار فرهنگافزایی اربعین است و این جایگاه باید با تداوم برنامههای محتوایی حفظ و تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام در پایان از استانهای معین خواست تا در برنامهریزیهای خود، پیوستهای فرهنگی را در اولویت قرار داده و نگاه به اربعین را از یک رویداد صرفاً خدماتی، به یک رویداد جریانساز فرهنگی و ارزشی ارتقا دهند.
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