به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مشگین‌شهر با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: هر کس از خدا و رسول او اطاعت کرده و تقوای الهی پیشه کند، به رستگاری و پیروزی دست خواهد یافت.

وی با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روز نماز جمعه، یاد و خاطره شهدای محراب را گرامی داشت و نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین دستورات الهی برای تعالی انسان برشمرد.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، افزود: ذکر الهی مهم‌ترین عامل آرامش روح و روان، نورانیت قلب، افزایش بصیرت و دوری از وسوسه‌های شیطانی است و انسان را به حیات طیبه و زندگی همراه با برکت رهنمون می‌کند.

وی تصریح کرد: اصلاح همه امور انسان در پرتو ذکر الهی و اقامه نماز امکان‌پذیر است و نماز، ستون دین و مهم‌ترین راه ارتباط انسان با پروردگار محسوب می‌شود.

وی ضمن قدردانی از اعضای ستاد نماز جمعه، نمازگزاران، دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه برای همراهی در برگزاری باشکوه این فریضه الهی، از تلاش‌های اداره آموزش فنی و حرفه‌ای نیز تقدیر کرد.

امام جمعه مشگین‌شهر در خطبه دوم، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه به امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی را تبریک گفت و با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از عملیات نظامی، جنگ روانی، فشار اقتصادی و تلاش برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی، به دنبال تضعیف اراده ملت ایران هستند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: این آبراه صرفاً مسیر انتقال انرژی نیست، بلکه از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه و جهان به شمار می‌رود و دشمنان در تلاش هستند با ایجاد تنش، منافع راهبردی خود را تأمین کنند.

حجت‌الاسلام باوقار تأکید کرد: ملت ایران با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح، همچون گذشته توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد و آنان در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند ماند.