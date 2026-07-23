۴۸۰ مددجوی سمنانی برای سفر اربعین در سامانه سماح ثبت نام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد سمنان در تشریح برنامه‌های این نهاد در آستانه اربعین حسینی اظهار کرد: طرح «شوق زیارت» با هدف توانمندسازی فرهنگی و معنوی خانواده‌های تحت حمایت، ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و فراهم کردن امکان زیارت عتبات عالیات برای اقشار کم‌برخوردار، به‌ویژه زیارت‌اولی‌ها و سالمندان، در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۸۰ نفر از مددجویان استان در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: این آمار تا فرارسیدن اربعین حسینی افزایش خواهد یافت و زائران پس از ثبت‌نام، از طریق کاروان‌های مردمی مساجد، مواکب و مراکز نیکوکاری محل سکونت خود به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به حمایت‌های مالی این نهاد توضیح داد: به‌منظور کاهش هزینه‌های سفر، برای هر زائر ۲۵ میلیون ریال کمک‌هزینه بلاعوض و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده تا مشکلات مالی مانعی برای حضور مددجویان در این سفر معنوی نباشد.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به نیازمندان تنها به حمایت‌های معیشتی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فراهم کردن زمینه حضور خانواده‌های تحت حمایت در برنامه‌های فرهنگی و معنوی، از جمله زیارت عتبات عالیات، در افزایش امید، نشاط، خودباوری و ارتقای معنویت آنان تأثیر بسزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان سمنان با اجرای طرح «شوق زیارت» می‌کوشد ضمن کاهش موانع مالی، امکان حضور هرچه بیشتر خانواده‌های تحت حمایت در آیین معنوی اربعین حسینی را فراهم کند و روند ثبت‌نام و اعزام زائران تا روز اربعین ادامه خواهد داشت.