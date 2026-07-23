به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی در آیین بدرقه کاروان اعزامی ، خادمین افتخاری واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان ستاد اربعین حسینی (ره) حج و زیارت خراسان شمالی که در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد ، از آمادگی کامل نیروهای راهنمای زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: امسال خدمات راهنمایی و امداد گمشدگان به صورت متمرکز و از طریق ستاد عملیات سازمان مدیریت می‌شود.

کاظمی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، امسال توفیق خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهر کربلای معلی و در دو ایستگاه «مقام امام زمان (عج)» و «محیط» فراهم شده است.

وی با اشاره به سهم استان در ارائه خدمات اربعین افزود: بر اساس ظرفیت و جمعیت اختصاص‌یافته، خراسان شمالی در زمره استان‌های برتر در حوزه خدمت‌رسانی به زائران قرار دارد و عملکرد مطلوب سال گذشته نیز در ارزیابی‌های ستاد اربعین مورد تأیید قرار گرفته است.

مدیرکل حج و زیارت خراسان شمالی با بیان اینکه راهنمایی زائران و امدادرسانی به افراد گمشده از مهم‌ترین مأموریت‌های نیروهای اعزامی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم همکاران با ارائه خدمات شایسته، زمینه حضور همراه با آرامش و امنیت زائران در کربلای معلی را فراهم کنند.

کاظمی همچنین با قدردانی از حضور مسئولان و اعضای ستاد اربعین استان در این نشست، از جمله دکتر رستمی و دکتر اسماعیلی، اظهار داشت: حضور گسترده زائران و استقبال کم‌نظیر مردم عراق، مسئولیت خادمان اربعین را دوچندان کرده است و امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل ممکن خدمتگزار زائران حسینی باشیم.

وی در پایان برای تمامی خادمان اربعین آرزوی توفیق کرد و ابراز امیدواری نمود که این خدمت، ذخیره‌ای معنوی برای همه دست‌اندرکاران باشد.