افزایش تردد زائران در مهران؛ ۲۳۲ هزار تردد در مرز ثبت شد

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بامداد تا ساعت ۱۶ امروز، حدود ۵۱ هزار تردد در این پایانه ثبت شده که نشاندهنده اوجگیری تردد زائران است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختهای جادهای، تصریح کرد که جهت تسهیل عبور و مرور و کاهش حوادث، پروژههای مختلفی در سطح استان اجرا شده است.
دشتی پور گفت: برای ایمن سازی روکشهای آسفالت در مسیرهای مواصلاتی، خطکشیهای جدید، نصب انواع علائم، تابلوها و آشکارسازهای ایمنی در نقاط حادثهخیز نصب شده است
دشتیپور تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این اقدامات کاهش میزان تصادفات و حوادث جادهای نسبت به سال گذشته است.
وی ادامه داد: تعداد ۴۲ سامانه ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند که رفتار رانندگان را به دقت زیر نظر دارند امیدواریم رانندگان عزیز با رعایت ضوابط رانندگی، در کاهش حوادث یاریگر باشند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: با توجه به بازگشایی مرز چیلات پروژههای مختلفی از جمله محوطهسازی، شانه سازی و احداث مسیر ایمنسازی ۱۰ کیلومتر منتهی به مرز رسمی انجام شده است.
دشتی پور اظهار داشت: پروژه احداث سازه ۱۸۰۰ متری در مرز چیلات در حال تکمیل است.
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