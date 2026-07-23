به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه عصر امروز در پایان سفر یک روزه به استان البرز در دیدار با فعالان اقتصادی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، فقر، بیکاری و گرانی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور دانست و افزود: آمریکا سال‌هاست جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده و هدف آن تضعیف اقتصاد و ایجاد فروپاشی در کشور بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو بوده است، اظهار کرد: این محدودیت‌ها فعالیت‌های اقتصادی را دشوار کرده، اما روند توسعه کشور متوقف نشده است.

قائم‌پناه ادامه داد: ایران در گذشته واردکننده بسیاری از کالاها از جمله کره و فولاد بود، اما امروز در بسیاری از محصولات غذایی، صنعتی و فولادی به صادرکننده تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: مقاومت کشور در جنگ اقتصادی موجب شد دشمن به اقدامات نظامی نیز روی آورد و همزمان فشارهای اقتصادی را ادامه دهد.

کاهش منابع ارزی و محدودیت واردات

قائم‌پناه با تشریح منابع درآمدی دولت گفت: درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری، عوارض گمرکی و مالیات از مهم‌ترین منابع تأمین بودجه کشور است، اما محدود شدن صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاها، منابع ارزی را کاهش داده است.

وی افزود: محدودیت در ثبت سفارش صنایع ناشی از کمبود ارز است و به معنای بی‌توجهی دولت به تولید نیست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات واردات مواد اولیه دارویی اظهار کرد: در مقطعی هزینه حمل هوایی مواد اولیه از هند با ارزش خود کالا برابری می‌کرد که این موضوع فشار مضاعفی بر تأمین دارو وارد ساخت.

تولید، مالیات و دشواری مدیریت اقتصاد

قائم‌پناه کاهش تولید را عامل افت درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: هر زمان تولید کاهش یابد یا برق صنایع قطع شود، درآمد بنگاه‌ها و در نتیجه وصول مالیات نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط آسان نیست، اما دولت تلاش کرده در برابر فشارهای دشمن عقب‌نشینی نکند.

بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انرژی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حملات انجام‌شده به تأسیسات گازی کشور گفت: در جریان این حملات پنج پالایشگاه گازی آسیب دید و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور از مدار خارج شد.

وی ادامه داد: کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی با تلاش شبانه‌روزی بخش زیادی از ظرفیت تولید را احیا کردند و قطعات آسیب‌دیده نیز برای بازسازی جداسازی و آماده‌سازی شد.

قائم‌پناه اضافه کرد: صنعت پتروشیمی با وجود خسارت‌های واردشده، اکنون با ظرفیتی فراتر از ظرفیت اسمی در حال تولید است، اما بازسازی کامل تأسیسات به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.

راهکارهای دولت برای مدیریت ناترازی برق

وی با اشاره به ناترازی برق گفت: دولت با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اتاق بازرگانی، راهکارهای کاهش آسیب به بخش تولید را بررسی کرده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: توسعه نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار داشت، اما محدودیت‌های ارزی و مشکلات واردات تجهیزات، اجرای بخشی از این برنامه‌ها را با مشکل مواجه کرد.

قائم‌پناه تصریح کرد: تغییر ساعت فعالیت صنایع، افزایش فعالیت واحدهای تولیدی در روزهای جمعه و پیگیری موضوع اضافه‌کار کارگران از جمله تصمیمات دولت برای کاهش فشار بر تولید بوده است.

تخلف برخی ماینرها به همه فعالان تعمیم داده نشود

وی در پایان با اشاره به استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: بخشی از مصرف برق کشور مربوط به فعالیت ماینرهاست و در برخی واحدها تخلف در این زمینه احراز شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: همان‌گونه که تخلف یک فرد را نمی‌توان به همه اعضای یک صنف تعمیم داد، تخلف برخی واحدها نیز نباید به همه فعالان آن بخش نسبت داده شود.