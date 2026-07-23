۲۲ گفتمان سروش کرامت در آران و بیدگل رضوی اجرا شد

میثم استادیان در حاشیه اجرای بیست ودومین قسمت از گفتمان سروش کرامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سروش کرامت سلسله نشست‌های گفتمان رضوی با موضوعات متنوع تبیین بیانیه‌ی گام دوم انقلاب، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی، اخلاق و سیره رضوی، مباحث و مناسبات روز در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین الملل، اندیشه های رهبر انقلاب و منظومه فکری امام شهید از روز ۲۰بهمن ۱۴۰۴ آغاز شد.

وی با اشاره به افزایش آگاهی، دانش و دانایی خادمیاران و یاوران رضوی و شهروندان در عرصه‌ی جهاد تبیین و تخلق هر چه بیشتر آنها به سبک و سیره رضوی در زندگی فردی اجتماعی ابراز کرد: تا کنون ۲۲ گفتمان سروش کرامت با حضور کارشناسان برجسته در بستر فضای مجازی و پخش برخط در شبکه‌ی‌ اجتماعی آران و بیدگل رضوی در سکوی ایتا برای جمعیت هدف برگزار شده است که ۱۵ مورد آن با موضوع تحلیل و تبیین ریشه‌ای بیانیه گام دوم برگزار شده است.

معاون دفتر خدمت رضوی شهرستان آران وبیدگل تصریح کرد: از آنجا که توصیه‌های هفتگانه بیانیه‌ی گام دوم انقلاب از سوی امام شهید به عنوان سند بالادستی کشور و نقشه راه شبکه رضوی با توجه به اهداف رسیدن به تمدن نوین اسلامی و جامعه مهدوی است سروش کرامت برای تحقق این مهم در دستور کار اجرا قرار گرفت و عملیاتی شد.

وی با اشاره به برگزاری گفتمان سروش کرامت به همت معاونت فرهنگی دفتر خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل صریح کرد: موضوعات انتظار و انقلاب در مکتب رضوی نیز با برگزاری سه گفتمان در ایام ماه مبارک رمضان و جنگ رمضان برای خادمیاران رضوی تبیین شد.

استادیان شرکت ۱۳۰ نفر از خادمیاران به طور میانگین در هر گفتمان را به صورت برخط اعلام داشت و گفت: همچنین شرکت کنندگان پس از برگزاری هر گفتمان به سوالات مباحث مطرح شده در قالب مسابقه جواب می‌دهند و به نفرات برنده جوایزی اهدا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دفتر خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل اکنون با ۴۴۵ خادمیار و یاور فعال این شهرستان در ۱۱ کانون عمومی و دو کانون ابناءالرضا (ع) و هشت کانون تخصصی سلامت، حقوقی، زیارت، مشاوره مددکاری، خبر و فضای مجازی، بانوان و خانواده، تعلیم و تربیت و تبلیغ دینی خدمت می‌کنند که ۳۷۳ نفر از آنها خادمیار و ۷۲ نفر یاور رضوی، ۲۵۳ نفر از آنها بانوان و ۱۹۲ نفرشان از آقایان هستند.

معاون دفتر خدمت رضوی شهرستان آران وبیدگل اظهار کرد: اعضای این کانون‌ها در حوزه‌های محرومیت زدایی و گره‌گشایی از نیازمندان و افراد آبرودار با تامین جهیزیه، اقدامات تعلیم و تربیت، فرزندآوری و فرزندپروری، خانه و خانواده، تهیه سیسمونی و جهیزیه، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با رضایت طلبکاران مالی ضمن حفظ شأن و منزلت کرامت انسانی احسان جویان فعالیت‌های شاخصی دارند.