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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

دستگیری ۱۵ اتبعه خارجی غیرمجاز در آرادان

دستگیری ۱۵ اتبعه خارجی غیرمجاز در آرادان

آرادان- فرماندار انتظامی آرادان از دستگیری ۱۵ تبعه خارجی در محور آرادان- تهران خبر داد و گفت: دو دستگاه خودروی سواری متخلف توقیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله گلیوری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در انتتظامی شهرستان آرادان اعاام کرد: با اقدام سریع در محور آرادان_تهران، به دو دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران نسبت به متوقف کردن خودروها و بازرسی آن‌ها اقدام کردند و ۱۵ تبعه خارجی غیرمجاز را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آرادان با هشدار به رانندگان متخلف که اقدام به جابجایی اتباع غیرمجاز می‌کنند، تاکید کرد: پلیس در صورت مشاهده اقدامات غیرقانونی این دست از افراد، برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6897145

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