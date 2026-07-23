دستگیری ۱۵ اتبعه خارجی غیرمجاز در آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله گلیوری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در انتتظامی شهرستان آرادان اعاام کرد: با اقدام سریع در محور آرادان_تهران، به دو دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران نسبت به متوقف کردن خودروها و بازرسی آن‌ها اقدام کردند و ۱۵ تبعه خارجی غیرمجاز را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آرادان با هشدار به رانندگان متخلف که اقدام به جابجایی اتباع غیرمجاز می‌کنند، تاکید کرد: پلیس در صورت مشاهده اقدامات غیرقانونی این دست از افراد، برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد.