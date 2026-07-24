حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد جمعه یک نقطه خارج از شهر خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: برآورد خسارات این حمله تروریستی در دست بررسی است.
خنداب- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: یک نقطه خارج از شهر خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت.
حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد جمعه یک نقطه خارج از شهر خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: برآورد خسارات این حمله تروریستی در دست بررسی است.
نظر شما