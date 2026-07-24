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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۱

یک نقطه خارج از شهر خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت

یک نقطه خارج از شهر خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت

خنداب- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: یک نقطه خارج از شهر خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت.

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد جمعه یک نقطه خارج از شهر خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: برآورد خسارات این حمله تروریستی در دست بررسی است.

کد مطلب 6897244

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