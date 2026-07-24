سنتکام از پایان سیزدهمین دور حملات تجاوزکارانه به ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای متجاوز آمریکا موسوم به سنتکام ادعا کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سیزدهمین شب متوالی حملات خود علیه ایران را در ساعت ۹ شب به وقت شرقی آمریکا در ۲۳ ژوئیه (۴:۳۰ بامداد ۲ مرداد ماه به وقت تهران) به پایان رساندند.

سنتکام ادعا کرد که در سیزدهمین دور حملات به ایران، مراکز فرماندهی نظامی ایران، تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیده‌بانی ساحلی را هدف قرار داده است.

سنتکام همچنین مدعی شد: حملات ما با هدف کاهش تهدیدی است که ایران برای دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز ایجاد می‌کند.



