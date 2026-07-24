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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۶

سنتکام از پایان سیزدهمین دور حملات تجاوزکارانه به ایران خبر داد

سنتکام از پایان سیزدهمین دور حملات تجاوزکارانه به ایران خبر داد

ارتش متجاوز آمریکا پایان سیزدهمین دور حملات تجاوزکارانه خود به خاک ایران را اعلام و ادعا کرد که تنگه هرمز برای عبور و مرور باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای متجاوز آمریکا موسوم به سنتکام ادعا کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سیزدهمین شب متوالی حملات خود علیه ایران را در ساعت ۹ شب به وقت شرقی آمریکا در ۲۳ ژوئیه (۴:۳۰ بامداد ۲ مرداد ماه به وقت تهران) به پایان رساندند.

سنتکام ادعا کرد که در سیزدهمین دور حملات به ایران، مراکز فرماندهی نظامی ایران، تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیده‌بانی ساحلی را هدف قرار داده است.

سنتکام همچنین مدعی شد: حملات ما با هدف کاهش تهدیدی است که ایران برای دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز ایجاد می‌کند.


کد مطلب 6897247

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