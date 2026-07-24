امام جمعه کرمانشاه: شهرداری برای بازسازی اعتماد عمومی مجاهدت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، صبح جمعه در دیدار با شهردار، معاونان، مدیران مناطق و رؤسای سازمانهای تابعه شهرداری کرمانشاه، بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری تأکید کرد و اظهار داشت: مجموعه شهرداری کرمانشاه به یک دوره مجاهدت ویژه نیاز دارد تا آثار آسیبهای ایجاد شده در نگاه اجتماعی نسبت به این مجموعه برطرف شود.
وی افزود: هرچه عملکرد شهرداری دقیقتر، مجاهدانهتر، مردممدارانهتر و شفافتر باشد، روند اصلاح ذهنیت مردم و تقویت اعتماد عمومی با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه، شفافیت در عملکرد مدیریت شهری را یکی از مهمترین عوامل بازسازی اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: شفافیت اقدامی صحیح، مؤثر و اعتمادآفرین است و میتواند آسیبهای ایجاد شده در ذهن مردم را سریعتر ترمیم کرده و زمینه تقویت ارتباط میان شهروندان و مدیریت شهری را فراهم کند.
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به دیدارهای مردمی خود، اظهار کرد: در ملاقاتهای عمومی، مردم مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و شهری را مطرح میکنند که بخشی از این مطالبات مربوط به حوزه وظایف شهرداری است و بیان این خواستهها حق طبیعی مردم محسوب میشود و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله غفوری با اشاره به برخی مشکلات موجود در سطح شهر، گفت: در برخی محلهها مشکلاتی مانند وضعیت نامناسب آسفالت معابر سالها باقی مانده و استمرار این وضعیت نشان میدهد که در رسیدگی به بخشی از مطالبات شهروندان تأخیر صورت گرفته است و لازم است روند رفع این مشکلات با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در ادامه از عملکرد شهرداری کرمانشاه در مدیریت حوادث اخیر قدردانی کرد و افزود: در جریان این حوادث بخشی از مبلمان شهری دچار آسیب شد، اما نیروهای شهرداری با سرعت عمل مناسب، آثار تخریب را تا صبح روز بعد جمعآوری و اصلاح کردند که این اقدام شایسته تقدیر است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از شهردار، معاونان، مدیران مناطق و همه کارکنانی که در این زمینه تلاش کردند صمیمانه قدردانی میکنم، چرا که فعالیت در مجموعه شهرداری از جمله مسئولیتهای مهم، حساس و دشوار است و پیچیدگیهای متعددی دارد.
وی با بیان اینکه عملکرد شهرداری بهطور مستقیم در معرض قضاوت شهروندان قرار دارد، اظهار کرد: خدماتی همچون نگهداری فضای سبز، زیباسازی شهری، نظافت معابر، جمعآوری پسماند و سایر خدمات شهری هر روز توسط مردم مشاهده میشود و همین موضوع، مسئولیت مدیریت شهری را سنگینتر میکند.
امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری، تصریح کرد: درآمد سرانه شهرداری کرمانشاه با برخی کلانشهرهای کشور فاصله قابل توجهی دارد و همین موضوع، اداره شهر و رفع مشکلات را دشوارتر کرده است؛ از این رو دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند تلاش مضاعف و مدیریت صحیح منابع است.
آیت الله غفوری تأکید کرد: حل مشکلات شهر بدون تلاش بیشتر امکانپذیر نیست و این تلاش باید بر پایه نگاه علمی، کارشناسی، فکری و عالمانه استوار باشد تا مدیریت شهری بتواند با برنامهریزی دقیق، مسائل و مشکلات شهر را برطرف کند.
وی رضایت کارکنان را از عوامل مهم ارتقای کیفیت خدمات شهری دانست و گفت: کارکنانی که از شرایط کاری خود رضایت داشته باشند، با انگیزه، دقت و مسئولیتپذیری بیشتری به مردم خدمت خواهند کرد و این موضوع در کیفیت عملکرد مجموعه شهرداری تأثیر مستقیم دارد.
نماینده ولیفقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مردمداری در مجموعه شهرداری تأکید کرد و افزود: حتی اگر انجام خواسته یک مراجعهکننده امکانپذیر نباشد، باید با برخورد مناسب، شنیدن سخنان او و ارائه توضیح روشن و منطقی، زمینه رضایت وی فراهم شود.
وی ادامه داد: مردم دارای دیدگاهها و نگرشهای متفاوتی هستند و لازم است با گفتوگو، تبیین و اقناع، مسائل برای آنان بهدرستی تشریح شود و در همه امور نیز رعایت اعتدال، منطق و میانهروی مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه شهرداری نهادی کاملاً مردمی است، خاطرنشان کرد: مردمداری باید به عنوان یک اصل اساسی در همه بخشهای مدیریت شهری نهادینه شود تا هر شهروندی که به شهرداری مراجعه میکند، حتی اگر درخواستش قابل انجام نباشد، با احترام، پاسخ مناسب و احساس رضایت این مجموعه را ترک کند.
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