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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

۳ فوتی و ۳ مصدوم در دو حادثه ترافیکی استان یزد

۳ فوتی و ۳ مصدوم در دو حادثه ترافیکی استان یزد

یزد - رئیس اورژانس استان یزد گفت: وقوع دو فقره تصادف رانندگی در جاده‌های استان یزد در بامداد امروز، منجر به جان‌باختن ۳ نفر و مصدومیت ۳ سرنشین دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی، اظهار کرد: در حادثه که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده کویرنوردی متصل به دروازه قرآن رخ داد، متأسفانه ۳ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه یک سرنشین دیگر نیز دچار مصدومیت شد که توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شد.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: حادثه دیگری نیز بر اثر برخورد زنجیره‌ای دو خودروی سواری پراید و یک دستگاه وانت در جاده زردوگ شهرستان اردکان به وقوع پیوست.

سهیلی خاطرنشان کرد: این تصادف ۲ مصدوم بر جای گذاشت که بلافاصله پس از اقدامات اولیه درمانی توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

کد مطلب 6897447

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