۳ فوتی و ۳ مصدوم در دو حادثه ترافیکی استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی، اظهار کرد: در حادثه که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده کویرنوردی متصل به دروازه قرآن رخ داد، متأسفانه ۳ نفر جان خود را از دست دادند.
وی افزود: در این حادثه یک سرنشین دیگر نیز دچار مصدومیت شد که توسط تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شد.
رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: حادثه دیگری نیز بر اثر برخورد زنجیرهای دو خودروی سواری پراید و یک دستگاه وانت در جاده زردوگ شهرستان اردکان به وقوع پیوست.
سهیلی خاطرنشان کرد: این تصادف ۲ مصدوم بر جای گذاشت که بلافاصله پس از اقدامات اولیه درمانی توسط آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان انتقال یافتند.
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