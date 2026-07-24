۳ فوتی و ۳ مصدوم در دو حادثه ترافیکی استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی، اظهار کرد: در حادثه که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده کویرنوردی متصل به دروازه قرآن رخ داد، متأسفانه ۳ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه یک سرنشین دیگر نیز دچار مصدومیت شد که توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شد.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: حادثه دیگری نیز بر اثر برخورد زنجیره‌ای دو خودروی سواری پراید و یک دستگاه وانت در جاده زردوگ شهرستان اردکان به وقوع پیوست.

سهیلی خاطرنشان کرد: این تصادف ۲ مصدوم بر جای گذاشت که بلافاصله پس از اقدامات اولیه درمانی توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان انتقال یافتند.