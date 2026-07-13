نسبت سنجی نهاد علم با جنگ رمضان در افق مواجهه معرفتی با غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی مواجهه معرفتی با غرب: نسبت سنجی نهاد علم با جنگ رمضان در ایران به همت گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با مشارکت انجمن بین المللی دانش اجتماعی مسلمین برگزار می‌شود.

در این بخش اول این برنامه اساتیدی چون سیدسعید زاهد زاهدانی مدیر پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز، سیدعبدالرسول علم‌الهدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، ، محمدرضا قائمی‌نیک، معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مهدی سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، سجاد صفار هرندی رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، محمدوحید سهیلی مدیر گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در بخش دوم حسن خیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قاسم ابراهیمی پور معاون پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) ، حسین الهی‌نژاد معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجید مبینی مقدس رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب، مسعود فیاضی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مسعود اسماعیلی رئیس پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سخنرانی می کنند.



این هم اندیشی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و ۲۳ تیــر ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ به نشانی قم و تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود و حضور برای علاقه مندان به صورت غیر حضوری و از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/farhang امکان پذیر است.