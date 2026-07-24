رامین ناصرنصیر به «دیوار دفاعی» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، «دیوار دفاعی» مجموعهای تاریخی و مهیج است که با روایت مقاومت کارگران صنعت نفت ایران در برابر کمپانی انگلیسی در روزهای ملی شدن صنعت نفت، رقابت فوتبال میان کارگران ایرانی و انگلیسیها را به نمادی از این تقابل و مطالبهگری تبدیل میکند.
به تازگی رامین ناصرنصیر به جمع بازیگران سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» به تهیهکنندگی مسعود دهنمکی و کارگردانی احمد کاوری اضافه شده است.
تصویربرداری این سریال ۳۰ قسمتی که به سفارش سیمافیلم تولید میشود، همچنان ادامه دارد.
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