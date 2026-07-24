حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب ۶۲ درصدی مرز مهران توسط زائران، اظهار داشت: بر اساس تجربیات سال‌های گذشته، موج ورود زائران از مرز بین‌المللی مهران بیشتر از موج خروج است، برخی از زائران نیز از مرزهای دیگر خارج شده و از مرز مهران وارد کشور می‌شوند که این موضوع، برنامه‌ریزی برای مدیریت هر دو موج ورود و خروج را ضروری ساخته است.

فرماندار مهران گفت: از همین رو، هماهنگی‌های گسترده‌ای با دستگاه‌های مربوطه در دو طرف مرز انجام شده تا هیچ‌گونه خللی در روند تردد زائران ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه دو نشست با مسئولان استان واسط عراق برگزار شده، افزود: این نشست‌ها با حضور استاندار واسط، معاونین و مدیران پایانه ذرباطیه انجام شده و در این جلسات، انتظارات دو طرف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است و بر اساس توافقات انجام‌شده، ملاقات‌های روزانه مرزی در صورت نیاز برگزار خواهد شد که خوشبختانه تا این لحظه، مشکل خاصی در طرف عراقی مشاهده نشده است و تردد زائران به صورت روان در حال انجام است.

فرماندار مهران با اشاره به فعال‌سازی پارکینگ بزرگ اربعین، تصریح کرد: این پارکینگ از دیروز بعد از ظهر شروع به کار کرده است و زائران می‌توانند از این ظرفیت برای پارک خودروهای خود استفاده کنند.

نعمتی با بیان اینکه نرخ مصوب برای هر شبانه‌روز، ۶۰ هزار تومان تعیین شده، ادامه داد: در صورت دریافت مبلغی بیش از این نرخ، زائران می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و گشت‌های نظارتی نیز به صورت مرتب بر عملکرد پارکینگ‌ها نظارت دارند و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع خواهد شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

نعمتی با اشاره به تمهیدات ویژه برای تأمین آب آشامیدنی خنک در گرمای شدید مهران، خاطرنشان کرد: ایستگاه‌های توزیع آب با ذخیره کافی و بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند و بزرگترین مرکز توزیع آب در پایانه مرزی فعال است و بر اساس نیاز و موج جمعیت، ایستگاه‌های دیگر نیز فعال می‌شوند؛ همچنین بسیاری از موکب‌ها نیز به توزیع آب و غذا اقدام می‌کنند و آب آشامیدنی بهداشتی و خنک به اندازه کافی تأمین و ذخیره‌سازی شده است تا زائران در این گرمای طاقت‌فرسا، با مشکلی مواجه نشوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات برای مدیریت موج ورود و خروج زائران اندیشیده شده، خاطرنشان کرد: بر اساس نیاز و فراخور موج جمعیت، ایستگاه‌های توزیع آب در نقاط مختلف از جمله قرارگاه آب، روبروی مسجد عتبات و پایانه شهید رئیسی فعال خواهند شد و امیدواریم با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.