از روایت بحران به مدیریت بحران تغییر جهت دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به نقش برجسته نماز جمعه در نظام جمهوری اسلامی، آن را سخنگوی بزرگ انقلاب، اسلام و مکتب تشیع دانست.
وی گفت: در طول تاریخ چندصد ساله، نماز جمعه خوانده میشد اما استفاده شایستهای از آن نشد، اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی که فقیه عالیقدر و مجتهد تراز اول در رأس آن قرار دارد، به زیبایی از این پدیده الهی استفاده شد و نماز جمعه به یک سخنگوی رشید و اثرگذار تبدیل گردید.
امام جمعه شهرکرد با بیان برکات این نهاد مقدس در پایداری و استواری ملت ایران، افزود: در سالهای بحرانی دهه ۶۰ که فتنهها از هر سو بر سر مردم میبارید و گروهکها تلاش میکردند جامعه را به انحراف بکشانند، مردم در طول هفته گاهی متزلزل میشدند، اما با شرکت در نماز جمعه، دوباره تشویق و ترغیب میشدند. این نهاد مقدس نقش بسیار مهمی در استواری ملت در جنگ تحمیلی و فتنههای مختلف پس از انقلاب داشته است.
فاطمی با اشاره به تاریخ امامت جمعه تهران، اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب اسلامی حدود ۴۰ سال امام جمعه تهران بودند؛ از سال ۵۸ پس از استعفای آیتالله منتظری، ابتدا آیتالله طالقانی و سپس ایشان به دستور امام راحل عظیمالشأن عهدهدار این مسئولیت شدند و برکات فراوانی برای انقلاب به همراه داشت.
صرفهجویی در آب و برق؛ وظیفه همگانی
امام جمعه شهرکرد با اشاره به بحران آب، گفت: علیرغم بارشهای خوب در پاییز و زمستان گذشته، به دلیل برخی نارساییها همچنان با بحران آب مواجه هستیم. از همه مردم عزیز میخواهم در مصرف آب و برق صرفهجویی جدی کنند؛ زیرا وقتی آب نباشد، برق هم نخواهد بود. این موقعیت بسیار حساس است و برای رضای خدا و قرب الیالله باید به حداقل اکتفا کنیم.
وی با تأکید بر مسئله خونخواهی رهبر شهید، افزود: این موضوع نه جناحی و نه گروهی است. بیقانونی و بینزاکتی که یک قدرت از آن سوی جهان بیاید و در کشورهای دیگر مداخله کند، رهبران را ترور نماید، ننگ تاریخ بشریت و نابودی تمام موازین بینالمللی، قوانین وجدانی و انسانی است. قرآن به ما اجازه داده که خونخواه مظلومان باشیم.
حجتالاسلام فاطمی با اشاره به موقعیت خطیر کنونی کشور در مواجهه با ابرقدرتها و رژیم صهیونیستی، گفت: ما مشکلات و بحرانهایی داریم، اما از مسئولان محترم میخواهم به جای «روایت بحران» که دلها را خالی میکند، انگیزهها را ضعیف مینماید و دشمن را شاد میکند، مدیریت بحران کنند. باید تمام مغزهای متفکر را به کار بگیریم و با فکر و اندیشه برای مشکلات راهحل پیدا کنیم.
وی به توطئههای آمریکا اشاره کرد و افزود: آمریکا غرورش جریحهدار شده و با یک پا جلو میآید و با پای دیگر عقب میرود. از یک سو سخن از مذاکره میگوید و از سوی دیگر توطئه میکند. آمریکا سه عملیات ویژه انجام میدهد: پررنگ کردن اختلافات داخلی، بزرگنمایی شکاف بین اقوام و نسلها، و تلاش برای جدا کردن نسل جوان از ارزشها و مسجد و نماز جمعه.
امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: شفای همه دردهای ما انسجام، وحدت و همدلی است. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، حتی اگر نظر حقی داریم، باید از یقهگیری، توهین، دشنام و اتهامزنی پرهیز کنیم و وحدت را حفظ نماییم.
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