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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

فتاح‌دماوندی: انتقادها نباید به وحدت و انسجام جامعه آسیب بزند

فتاح‌دماوندی: انتقادها نباید به وحدت و انسجام جامعه آسیب بزند

دماوند- امام جمعه دماوند با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، گفت: انتقادها باید با اخلاص، خیرخواهی و رعایت انصاف مطرح شود و نباید به تضعیف همبستگی اجتماعی یا تضییع حقوق افراد بینجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر جایگاه عبادی، سیاسی و اجتماعی این فریضه الهی تأکید کرد.

وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی دماوند است، اظهار کرد: نماز جمعه کانون اتحاد، امیدآفرینی، بصیرت‌افزایی و تقویت همبستگی اجتماعی است و باید زمینه حضور همه اقشار جامعه را فراهم کند.

فتاح‌دماوندی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت، افزود: انتقادها باید با اخلاص، خیرخواهی و در مسیر اصلاح امور مطرح شود و نباید به بی‌گناهان ظلم یا به وحدت و انسجام جامعه آسیب وارد کند.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه نماز جمعه متعلق به همه مردم است و به جناح سیاسی خاصی اختصاص ندارد، تصریح کرد: امام جمعه باید با نگاهی پدرانه نسبت به همه سلایق سیاسی رفتار کند و هدف از طرح مسائل و نقدها، خدمت به مردم و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ روانی و رسانه‌ای را از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای ایجاد ناامیدی و اختلاف در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری، اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد.

فتاح‌دماوندی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نماز جمعه، از مردم خواست در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و بر لزوم رسیدگی به برخی مطالبات شهرستان از جمله توسعه زیرساخت‌های آرامستان تأکید کرد.

کد مطلب 6897603

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