به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی در خطبههای نماز جمعه این هفته دماوند، همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر جایگاه عبادی، سیاسی و اجتماعی این فریضه الهی تأکید کرد.
وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی دماوند است، اظهار کرد: نماز جمعه کانون اتحاد، امیدآفرینی، بصیرتافزایی و تقویت همبستگی اجتماعی است و باید زمینه حضور همه اقشار جامعه را فراهم کند.
فتاحدماوندی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت، افزود: انتقادها باید با اخلاص، خیرخواهی و در مسیر اصلاح امور مطرح شود و نباید به بیگناهان ظلم یا به وحدت و انسجام جامعه آسیب وارد کند.
امام جمعه دماوند با بیان اینکه نماز جمعه متعلق به همه مردم است و به جناح سیاسی خاصی اختصاص ندارد، تصریح کرد: امام جمعه باید با نگاهی پدرانه نسبت به همه سلایق سیاسی رفتار کند و هدف از طرح مسائل و نقدها، خدمت به مردم و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ روانی و رسانهای را از مهمترین ابزارهای دشمن برای ایجاد ناامیدی و اختلاف در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری، اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد.
فتاحدماوندی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نماز جمعه، از مردم خواست در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند و بر لزوم رسیدگی به برخی مطالبات شهرستان از جمله توسعه زیرساختهای آرامستان تأکید کرد.
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