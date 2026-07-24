به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته تاکستان با گرامیداشت سالروز شهادت عمار بن یاسر، ملت ایران را «عمارگونه» توصیف کرد و اظهار داشت: همانگونه که عمار یاسر در ایمان، بصیرت، ولایتمداری و استقامت پیشگام بود، ملت ایران نیز در دفاع از اسلام ناب محمدی، ولایت و انقلاب اسلامی پیشگام و ثابتقدم بوده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حضور مردم در صحنه، افزود: ملت ایران همچون عمار، اهل حق، بصیرت و مقاومت است و امامین انقلاب نیز بارها این ملت را با ویژگیهایی همچون ایمان، بصیرت، آگاهی، شجاعت، انقلابیگری و حضور در میدان توصیف کردهاند.
امام جمعه تاکستان با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات و برنامههای انقلابی، تصریح کرد: حضور عمارگونه مردم در خیابانها و میدانها، پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی است و باید این روحیه حفظ شود.
غفوری با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را یکی از مهمترین میراثهای امامین انقلاب دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب، نماز جمعه را حلقهای مهم در قدرت نرم نظام اسلامی معرفی کردهاند و امام جمعه را «مسئول انقلاب» و «سخنگوی انقلاب» میدانند.
وی افزود: امام جمعه باید مفاهیم انقلاب، عدالت، استقلال، حمایت از مستضعفان و معارف اسلامی را متناسب با نیاز روز برای مردم تبیین کند و با رفتار پدرانه، جامعه را هدایت کند.
امام جمعه تاکستان نماز جمعه را مایه آرامش، بصیرت، رستگاری و سامان یافتن زندگی فردی و اجتماعی دانست و گفت: هرکس از یاد خدا فاصله بگیرد، زندگیاش دچار تنگنا خواهد شد و نماز جمعه مهمترین جلوه ذکر الهی در جامعه اسلامی است.
غفوری ضمن قدردانی از اعضای ستاد نماز جمعه و نمازگزاران شهرستان تاکستان، از مسئولان خواست نسبت به اجرای مصوبه دولت درباره افزایش سقف اجارهبهای مسکن نظارت جدی داشته باشند.
وی با اشاره به مصوبه شورای مسکن استان درباره افزایش ۲۷ درصدی اجارهبها در استان قزوین، اظهار کرد: گزارشهای مردمی نشان میدهد این مصوبه بهدرستی اجرا نشده و برخی مالکان افزایشهای غیرمتعارفی اعمال کردهاند که لازم است فرمانداری، اداره صمت، اصناف و مشاوران املاک نسبت به کنترل این وضعیت اقدام کنند.
امام جمعه تاکستان بخش عمدهای از سخنان خود را به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا اختصاص داد و گفت: آمریکا با اقدامات اخیر خود، خود را در باتلاقی گرفتار کرده که خروج از آن برایش بسیار دشوار است.
وی افزود: آنچه امروز آمریکا را به شدت نگران کرده، احتمال بسته ماندن تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن است؛ چراکه نه توان تحمل افزایش قیمت جهانی انرژی را دارد، نه تحمل اعتراض متحدان عرب خود را و نه ظرفیت مواجهه با بحرانهای داخلی و انتخاباتی را.
غفوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی هنوز از همه ظرفیتهای دفاعی خود استفاده نکرده است، اظهار داشت: بسیاری از شهرکهای موشکی زیرزمینی ایران هنوز رونمایی نشدهاند، در حالی که خود آمریکاییها به کاهش شدید ذخایر موشکی و دفاع هوایی خود اعتراف کردهاند.
وی تأکید کرد: امروز ایران در میدان نبرد، دست برتر را در اختیار دارد و دشمن بیش از هر زمان دیگری دچار فرسایش شده است.
امام جمعه تاکستان ادامه داد: آمریکا تصور میکرد با فشار نظامی، ایران را وادار به عقبنشینی و امتیازدهی خواهد کرد، اما ملت ایران نه تسلیم شده، نه عقبنشینی کرده و نه از آرمانهای خود دست کشیده است.
وی گفت: استمرار حملات دشمن به جنوب کشور نیز با هدف شکستن اراده ملت ایران صورت میگیرد، اما این اقدامات نتیجهای نخواهد داشت و تنها شکست راهبردی آمریکا را عمیقتر میکند.
غفوری با اشاره به کاهش محبوبیت رئیسجمهور آمریکا و افزایش مخالفت افکار عمومی این کشور با جنگ، افزود: حتی متحدان آمریکا نیز از تبعات اقتصادی این جنگ ابراز نگرانی کردهاند و امروز خود آمریکا در یکی از سختترین شرایط سیاسی و اقتصادی خود قرار گرفته است.
وی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران از شما میخواهد با اقتدار مسیر خود را ادامه دهید و در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی کوتاه نیایید.
امام جمعه تاکستان با تأکید بر اینکه بهترین راه مهار آمریکا، استفاده از همه ظرفیتهای راهبردی جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: دشمن باید بداند ملت ایران با مقاومت و استقامت، اجازه نخواهد داد اهداف استکبار محقق شود.
وی در پایان با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همگان حفظ استقامت، امید و تبعیت از ولایت است و به فضل الهی، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.
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