به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلای اردبیل با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد، با تأکید بر بی آبرویی آمریکا در این جنگ اظهار کرد: آمریکا در این جنگ حیثیت خود را کاملاً از دست داده است و اکنون دو هدف را دنبال میکند: اعاده حیثیت و بازگشایی تنگه.

وی افزود: آمریکا با حملات خود در جنوب درصدد بود بخشی از ایران را در غرب و جنوب اشغال کند تا دستاوردی نظامی برای خود بسازد و از این طریق ایران را پای میز مذاکره بکشاند و درباره تنگه هرمز از آن امتیاز بگیرد؛ اما زدن پل ها و راه های مواصلاتی، عملیاتی فریبنده بود تا نیروهای ما را به سمت خود بکشاند و از مسیر آبادان، خرمشهر یا خارک وارد خاک ایران شود. تجهیزاتی که آمریکا آورده بود، کاملاً نشان میداد که قصد حمله زمینی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: تعداد ۱۰۰ فروند هواپیمای سوخت رسان، حجم بالای پهپادها و شمار بسیار زیاد نیروی انسانی، همگی حکایت از یک حمله گسترده داشت، اما نیروهای مسلح ما یک شاهکار انجام دادند. آنها از طریق ماهواره، مرکز تجمع نیروها را شناسایی کردند و در اربیل، اردن، قطر، بحرین و سوریه آنها را تار و مار کردند. «التنف» در سوریه مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه است. سپاه و ارتش روی شریان های لجستیکی دشمن متمرکز شدند و برنامه شان را به هم ریختند. تلفات بسیار زیاد بود، ولی آمریکا به شدت تلاش میکند آمار تلفات به دست دموکرات ها نیفتد. وقتی خود آمریکا میگوید ۱۰۰ نفر مجروح و یک نفر ناپدید داشتیم، همین نشان می دهد که تلفات انسانی بسیار بیشتر است.

آیت الله عاملی ادامه داد: در این جنگ اخیر، اسرائیل نیز حضور دارد، اما از ترس حمله ایران خود را در معرض خطر قرار نمی دهد. نتیجه آن شد که این جنگ نیز به شکستی دیگر بر شکست های نظامی ترامپ افزوده شد.