دشمن به دنبال دو قطبی کردن جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: دشمن به دنبال دوقطبیسازی جامعه درباره جنگ و مذاکره است، اما موضوع روشن است؛ آمریکا ابتدا حمله کرد، رهبر و بچههای ما را شهید کرد و زیرساختها را زد. هیچ ایرانی غیرتی نمیگوید با این دشمن غدار صلح کنید. ملت یکپارچه میگوید باید او را ادب کرد تا جرأت حمله نداشته باشد.
وی افزود: ما مذاکره را پذیرفتیم، اما دشمن پیمان شکست. قرآن میفرماید اگر دشمن به صلح گرایید، تو هم بگرای، اما دشمن ما بارها با صلحنمایی خیانت کرد. معاویه راه آب را بست و ترامپ راه معیشت را بسته است. دفاع امروز فطری و عقلی است؛ صلح با کسی که شرف ندارد و کودکان غزه را بمباران میکند، معنایی ندارد. امیرالمومنین(ع) نیز جنگ را شروع نمیکرد، اما وقتی دشمن هجوم میآورد، شمشیر را زمین نمیگذاشت.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تأکید کرد: طرح صلح در این مقطع، چراغ سبز به دشمن و جریحهدار کردن احساسات ملت است. هر سیاستمداری که از کوتاهآمدن بگوید، باید بداند که دشمن پس از تنگه، موشکها و دانشمندان را هم میخواهد. هزینه مقاومت کمتر از سازش است، چنانکه رهبر شهید فرمود. ترامپ با ادعای مالکیت بر تنگه هرمز و نقض قوانین بینالمللی، نظم نوین قدرتمحور را اعلام کرده؛ با چنین دشمنی، صلح گفتن بیمعناست.
امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: حفاظت از منافع ملی، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی، نقطه اشتراک همه ایرانیهاست و در برابر تجاوز دشمن، باید از مقاومت صحبت کرد، نه صلح. وی گفت که اگر امروز از خیر تنگه بگذریم، آمریکا و اسرائیل بلافاصله خواهند گفت این نشانه فروپاشی از درون است و سپس موشکها، اورانیوم، تاسیسات هستهای و فرماندهان ارشد را هم مطالبه خواهند کرد.
آیتالله عاملی با اشاره به نظریه «ایران قوی» که رهبر شهید ابداع کرد، تصریح کرد که ترامپ یک روز به تنگه هرمز، روزی به جولان سوریه و روز دیگر به گرینلند و کانادا طمع میبندد؛ اینها از روی نادانی نیست، بلکه اعلام نظم نوین جهانی بر پایه قدرت است. در دنیایی که قانون معنا ندارد و فقط زور حرف میزند، سخن از صلح با چنین دشمنی نه تنها بیفایده، که خیانت به کشور است.
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