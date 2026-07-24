شکایت علیه ترامپ به اتهام تلاش برای تغییر قانون انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که چهار ایالت آمریکا شکایتی را برای اعتراض به قوانین دولت ترامپ که آنها را ملزم به تغییر روش برگزاری انتخابات میکند، مطرح کردهاند.
بر اساس این گزارش، دادستان کل ایالت «ایلینوی» در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: ترامپ نمیتواند از ایالتها برای تحقق خواسته های خود، باجخواهی کند.
این تحول در حالی است که رئیسجمهور آمریکا، اخیرا هم در اقدامی جنجالی دو عضو دموکرات و یکی از اعضای جمهوریخواه کمیسیون کمک به انتخابات آمریکا (EAC) را برکنار یا وادار به استعفا کرد؛ اقدامی که این نهاد فدرال را تنها چند ماه پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ بدون هیچ کمیسیونری باقی گذاشته است.
کاخ سفید این تصمیم را تأیید کرده و اعلام کرده است رئیسجمهور اختیار دارد افرادی را که با مأموریت «تضمین امنیت انتخابات و شمارش آرای قانونی» همسو نیستند، از سمت خود برکنار کند.
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