تشریح نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی با فرمانده قرارگاه مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی با اشاره به نشست امروز رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با فرمانده قرارگاه مدینه منوره، گفت: در این جلسه که با حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه برگزار شد، ایشان و همکارانشان گزارشی از آخرین وضعیت استقرار نیروهای متخاصم به نمایندگان ارائه کردند و طرح‌ها و برنامه‌های خود برای انجام حملات پیش‌دستانه و اقدامات دفاعی در صورت تحمیل هرگونه تجاوز جدید را تشریح کردند.

وی افزود: همچنین رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این نشست، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده ارائه کردند.

قشقاوی ادامه داد: در این حوزه نیز، همانند سایر بخش‌هایی که مورد بازدید و بررسی قرار گرفت، آمادگی کامل، تدبیر کافی و روحیه بالای نیروها را شاهد بودیم. چنانچه دشمن بخواهد شرارت جدیدی انجام دهد، آمادگی کاملی در نیروهای مسلح ما، به‌ویژه نیروی زمینی سپاه، همانند ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی ارتش و سپاه وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این بود که در تمامی جلسات، همکاران ما در یگان‌های مختلف نظامی از همکاری آقای آشوری، نماینده عالی دولت در استان هرمزگان و استاندار این استان، قدردانی کردند و معتقد بودند مدیریت مطلوب ایشان موجب شده بسیاری از مسائل و مشکلات با سرعت بیشتری حل‌وفصل شود.