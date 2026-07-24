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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

پیام تسلیت سید حسن خمینی به مناسبت درگذشت مادر شهیدان مظفر

پیام تسلیت سید حسن خمینی به مناسبت درگذشت مادر شهیدان مظفر

در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر، تولیت حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی پیام تسلیتی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر، یادگار امام و تولیت حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام حجت الاسلام سید حسن خمینی که خطاب به حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده، به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای حسین مظفر(زید عزه)

ضایعه درگذشت والده گرامی را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم.

برای این بانوی بزرگوار که سه فرزند خود را در دوران دفاع مقدس ۸ ساله تقدیم اسلام و این آب و خاک کرد، آرزوی رحمت و مغفرت الهی دارم.

صبر و سلامتی کلیه بازماندگان را از خداوند منّان خواستارم.

سید حسن خمینی

کد مطلب 6897510
رامین عبداله شاهی

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