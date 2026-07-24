امام جمعه جوادآباد: نقد نباید به وحدت و انسجام جامعه آسیب بزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین رضاپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جوادآباد ورامین، تقوا را سپر انسان در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان دانست و بر نقش نماز جمعه در بصیرت‌افزایی و تقویت وحدت جامعه تأکید کرد.

وی که امام جمعه جوادآباد است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی امروز در خط مقدم مقابله با جنگ ترکیبی دشمن قرار دارد و وحدت کلمه، مهم‌ترین عامل پیروزی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

رضاپور با اشاره به فرهنگ نقد، افزود: نقد باید دو ویژگی اساسی داشته باشد؛ نخست حسن نیت و هدف اصلاح، نه تخریب، و دوم برخورداری از حسن تشخیص و آگاهی. انتقاد از عملکرد مسئولان نباید با تهمت، دروغ یا رفتارهایی همراه شود که به وحدت و انسجام اجتماعی آسیب وارد کند.

امام جمعه جوادآباد تأکید کرد: مسئولان نیز باید با سعه‌صدر پذیرای نقدهای دلسوزانه و کارشناسانه باشند، زیرا پذیرش نقد سازنده به بهبود عملکرد و ارتقای خدمت‌رسانی منجر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ روانی، رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد شکاف در جامعه را از راهبردهای دشمن برشمرد و خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ بصیرت، حضور در صحنه و تقویت همبستگی ملی، اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد.

رضاپور در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برابر توطئه‌های دشمن، بر نقش نماز جمعه و حضور مردمی در تقویت امید، امنیت و انسجام اجتماعی تأکید کرد.