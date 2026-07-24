به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی امام جمعه سرپل‌ذهاب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر ضرورت رعایت تقوای الهی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نماز جمعه در نظام اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی جامعه اسلامی است که نقش مهمی در افزایش بصیرت، تقویت وحدت و تبیین مسائل روز برای مردم دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با دعوت از مردم برای حضور پرشور در نماز جمعه، افزود: این فریضه الهی به عنوان سنگر وحدت و آگاهی‌بخشی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و حضور مردم در این اجتماع عبادی سیاسی، موجب تقویت اقتدار جامعه اسلامی خواهد شد.

حجت‌الاسلام سلیمی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های نفاق از منظر قرآن کریم، گفت: دروغ‌گویی، فریبکاری، ایجاد تردید و شایعه‌پراکنی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دشمنان برای ضربه زدن به جامعه اسلامی مورد استفاده قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و تبعیت از ولایت، اجازه نخواهند داد توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان به نتیجه برسد و با هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن ایستادگی خواهند کرد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن این شهرستان در مسیر تردد زائران اربعین حسینی، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را توفیقی الهی و افتخاری بزرگ برای مردم منطقه عنوان کرد.

وی ادامه داد: مردم سرپل‌ذهاب همواره در میزبانی از زائران اهل‌بیت (ع) پیشگام بوده‌اند و این روحیه خدمت‌رسانی و مهمان‌نوازی باید با برنامه‌ریزی مناسب و حضور آگاهانه مردم تقویت شود.

حجت‌الاسلام سلیمی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط مطلوب برای زائران اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: خدمت به زائران یک وظیفه ارزشمند و معنوی است و همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حماسه بزرگ فرهنگی و مذهبی پای کار باشند.

وی همچنین بر حضور فعال مردم در صحنه‌های اجتماعی و مذهبی تأکید کرد و گفت: حفظ وحدت، تقویت روحیه همدلی و استمرار مشارکت مردم، زمینه‌ساز عبور جامعه از چالش‌ها و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان خواهد بود.