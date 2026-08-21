به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سلیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سرپلذهاب با اشاره به شرایط سخت مردم در گرمای تابستان اظهار کرد: قطعیهای مکرر آب و برق در مناطق گرمسیر استان، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده و باید برای رفع این وضعیت چارهاندیشی شود.
وی افزود: دمای هوا در منطقه سرپلذهاب و مناطق گرمسیری استان در تابستان به بیش از ۵۰ درجه میرسد و در چنین شرایطی قطعی برق و آب فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.
امام جمعه سرپلذهاب با بیان اینکه در برخی موارد قطعی برق چندین ساعت ادامه پیدا میکند، گفت: گاهی مردم منطقه ساعتها بدون برق هستند و با قطع برق، فعالیت وسایل و تجهیزات ضروری نیز مختل میشود؛ بنابراین این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
حجتالاسلام سلیمی با انتقاد از برخی توجیهات درباره قطعیها تصریح کرد: مدیران استانی و شهرستانی باید شرایط ویژه مناطق گرمسیر را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند و برای کاهش خاموشیها و جلوگیری از تکرار این مشکلات، اقدامات جدی انجام دهند.
وی خطاب به مسئولان تأکید کرد: بارها درباره ضرورت توجه ویژه به مناطق شرقی استان و شرایط متفاوت آنها تذکر داده شده است و انتظار میرود این موضوع در تصمیمگیریها و مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه سرپلذهاب ادامه داد: مردم در برابر مشکلات و سختیها صبر و همراهی میکنند، اما صبر نیز حد و اندازهای دارد و مسئولان باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند تا فشار بیشتری بر مردم وارد نشود.
حجتالاسلام سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) گفت: انتظار امام زمان (عج) تنها به نشستن و گوشهگیری محدود نمیشود، بلکه منتظر واقعی باید در میدان عمل، اخلاق و بندگی خدا حضور داشته باشد.
وی افزود: مؤمنان در دوران غیبت باید با عمل صالح، تقوا و ولایتپذیری خود را برای یاری امام زمان (عج) آماده کنند و انتظار را از یک مفهوم ذهنی به یک رفتار عملی تبدیل کنند.
امام جمعه سرپلذهاب همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: وحدت از اصول مهم اسلامی است و شیعه و سنی باید در برابر دشمنان اسلام و ملت ایران با حفظ انسجام و همدلی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
حجتالاسلام سلیمی با بیان اینکه دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان تلاش میکنند، گفت: دشمن از ابزارهای مختلف از جمله اختلافافکنی، فشار اقتصادی و ایجاد فضای روانی استفاده میکند، اما ملت ایران با هوشیاری و وحدت میتواند این توطئهها را خنثی کند.
وی در ادامه با گرامیداشت روز جهانی مسجد، مسجد را یکی از مهمترین پایگاههای تربیتی و اجتماعی جامعه دانست و بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی مساجد و حضور بیشتر جوانان در آنها تأکید کرد.
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