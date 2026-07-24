به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقهای و جهانی اظهار کرد: اقتدار امروز ایران، توازن قدرت را دستخوش تغییر کرده و ایستادگی ملت ایران بر محاسبات قدرتهای بزرگ نیز اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به مواضع مقامات آمریکایی افزود: تهدیدهای مطرحشده علیه جمهوری اسلامی از سر ناتوانی و استیصال است و نیروهای مسلح و ملت ایران نشان دادهاند در برابر هرگونه اقدام دشمن، پاسخی قاطع خواهند داد.
خطیب موقت نماز جمعه بیرجند با بیان اینکه آمریکا برای رسیدن به تفاهم با ایران تلاش میکند، گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که نمیتوان به تعهدات این کشور اعتماد کرد و جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی خود تصمیمگیری میکند.
حجتالاسلام عبادی با تشریح ابعاد بازدارندگی ایران تصریح کرد: دشمن به خوبی از پیامدهای هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی آگاه است و میداند چنین اقدامی خسارتهای سنگینی برای منافع و متحدانش در منطقه به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت ملی اظهار کرد: دشمن که از ضربه زدن به نظام از بیرون ناامید شده، اکنون بهدنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در داخل کشور است و از هر فرصتی برای خدشهدار کردن انسجام ملی استفاده میکند.
خطیب موقت نماز جمعه بیرجند افزود: برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی علیه مسئولان یا نیروهای نظامی، ناشی از بیاطلاعی نسبت به مسائل محرمانه و ملاحظات راهبردی کشور است.
وی با تأکید بر اینکه نقد دلسوزانه موجب اصلاح و پیشرفت است، بیان کرد: نقد نباید به تخریب، اهانت و تسویهحسابهای سیاسی منجر شود و در شرایط حساس کنونی، بازیهای سیاسی از نگاه شرعی جایز نیست و همه جریانها باید اختلافات را کنار گذاشته و در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند.
حجتالاسلام عبادی با گرامیداشت روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، مهارتآموزی را از نیازهای اساسی کشور دانست و گفت: جوانان نباید تنها در انتظار استخدامهای اداری باشند، زیرا بخش مهمی از فرصتهای شغلی و درآمدهای مناسب در حوزه آموزشهای مهارتی و فنی نهفته است.
وی در خطبه نخست نیز با اشاره به فضیلت نماز جمعه در روایات اسلامی، حضور در این آیین عبادی را دارای آثار و برکات فراوان معنوی دانست و بر رعایت سکوت و توجه به خطبهها از سوی نمازگزاران تأکید کرد.
خطیب موقت نماز جمعه بیرجند در پایان با گرامیداشت یاد شهدای عملیات مرصاد و سالگرد شهادت عمار یاسر، بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله با هرگونه تهدید دشمنان تأکید کرد.
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