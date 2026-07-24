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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

ترامپ مدعی شد: روسیه و چین به ایران سلاح نمی‌فروشند

ترامپ مدعی شد: روسیه و چین به ایران سلاح نمی‌فروشند

رئیس جمهور آمریکا در خصوص همکاری های تسلیحاتی ایران، روسیه و چین ادعاهایی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی مدعی شد: اقدام چین و روسیه در مسلح کردن ایران برای آنها بسیار بد خواهد بود.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور چین در جریان نشست اخیر ما گفت که هرگز و تحت هیچ شرایطی به ایران سلاح نخواهد داد. ما به سخنان وی اعتماد دارم. پویت نیز به من گفت که هرگز به ایران سلاح نخواهد فروخت. او می داند که من نیز به اوکراین سلاح نمی دهم بلکه به کشورهای ناتو سلاح می دهم. آنها بهای کامل را می‌پردازند، و اینکه این سلاح‌ها چگونه توزیع می‌شوند، من هیچ اطلاعی ندارم. بنابراین، دو کشور بزرگی که افراد اغلب در ارتباط با ایران از آنها نام می‌برند، به‌نظر من، در این زمینه مشارکتی ندارند. اگر چنین می‌کردند، برای آنها بسیار بد می‌شد، قطعاً به نفع آنها نبود.

ترامپ در ادامه ادعاهایش اضافه کرد: به نظر من روسیه و چین به تهران سلاح نمی فروشند و در درگیری مربوط به ایران مشارکت ندارند.

کد مطلب 6897781

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    نظرات

    • محسن نصراللهی IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
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      ترامپ واقعا تورییس جمهور آمریکا هستی!!!!!!!!!

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