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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

دفتر نخست وزیر اسرائیل: نتانیاهو روز دوشنبه عازم آمریکا می‌شود

دفتر نخست وزیر اسرائیل: نتانیاهو روز دوشنبه عازم آمریکا می‌شود

دفتر نتانیاهو از زمان سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وی روز دوشنبه بنا به دعوت ترامپ به آمریکا سفر خواهد کرد. همچنین گزارش شده که وی قرار است روز سه شنبه با ترامپ دیدار کند.

چندی قبل اعلام شد که سفر نتانیاهو به آمریکا به تعویق افتاده است. پایگاه صهیونیستی وای نت مدعی شد که به تعویق افتادن سفر نتانیاهو به آمریکا تنها به دلیل به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی آمریکا نبوده بلکه به دلیل اختلافات روزافزون با دولت ترامپ به ویژه هجمه های شدید جی دی ونس معاون ترامپ علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

در این گزارش ادعا شده است که سخنان ونس مبنی بر این که رژیم صهیونیستی تلاش می کند بر سیاست خارجه آمریکا تأثیر بگذارد و مجددا واشنگتن را به سمت جنگ بکشاند باعث شده سفر نتانیاهو در شرایط کنونی به آمریکا تبدیل به موقعیتی برای انتقادات علنی شود.

این در حالی است که تمام تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه با هماهنگی کامل آمریکا و دولت ترامپ انجام می شود.

کد مطلب 6897747

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
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      نتانیاهو.. دوباره میخواهد..ترامپ را گول بزنه.!!!
    • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
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      ما نمیتونیم به طور ۱۰۰درصدی بگوییم مشکل از اسرائیل هست ویا امریکا ویا هردو،ولی در کل جنگ به نفع امریکا نیست ،به نفع هیچ کس نیست ،امریکا وایران قبل از جنگ ،مشکل انچنانی با هم نداشتنند ولزومی هم نداشت که جنگ انفاق بیفته ،

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