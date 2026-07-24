خادمان نماز جمعه کنگان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله طالقانی، با حضور جمعی از اعضای ستاد نماز جمعه، پیشکسوتان، خادمان و فعالان این ستاد در شهرستان کنگان برگزار شد.

در این مراسم، از جمعی از خادمان خواهر و برادر ستاد نماز جمعه شهرستان کنگان که طی سال‌های گذشته با تلاش، همراهی و حضور مؤثر خود در برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز جمعه و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این نهاد نقش‌آفرینی کرده‌اند، با اهدای هدایایی به رسم یادبود تجلیل شد.

امام جمعه کنگان عصر جمعه در این مراسم با گرامیداشت پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره)، شهدای گرانقدر، شهدای نماز جمعه و ائمه جمعه‌ای که به رحمت ایزدی پیوسته‌اند را گرامی داشت.

حجت‌الاسلام محمود محمودی، همچنین با یادآوری خدمات پیشکسوتان و اعضای ستاد نماز جمعه کنگان که طی سال‌های گذشته در این مسیر خدمت کرده و امروز در میان مردم حضور ندارند، از تلاش‌ها و خدمات آنان تجلیل کرد.

امام جمعه کنگان با اشاره به جایگاه و کارکرد نماز جمعه در جامعه اسلامی اظهار کرد: نماز جمعه تنها یک اجتماع هفتگی نیست، بلکه یک قرارگاه مهم فرهنگی، اجتماعی و مردمی است که در طول سال‌های پس از انقلاب، منشأ خدمات و برکات فراوانی بوده و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام، اقدامات ارزشمندی در عرصه‌های مختلف انجام داده است.

وی افزود: در سال جاری نیز در جریان حوادث و شرایط دشوار پیش‌آمده، اعضای ستاد نماز جمعه و خادمان این نهاد با حضور و تلاش خود منشأ خیر و برکات بودند و بنده به عنوان خادم کوچکی در این نهاد مقدس، از همه عزیزانی که برای برگزاری منظم، باشکوه و آبرومندانه نماز جمعه تلاش کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

حجت‌الاسلام محمودی با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از رهنمودهای امامین انقلاب و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، بتوانیم این مأموریت بزرگ را با قوت ادامه داده و در خدمت به مردم و نظام اسلامی گام‌های مؤثرتری برداریم.

امام جمعه کنگان در پایان، از پیشکسوتان و اعضای ستاد نماز جمعه، خادمان خواهر و برادر، مردم شریف کنگان و همچنین مسئولان دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف که همواره با ستاد نماز جمعه همراهی داشته و در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این قرارگاه حضور فعال داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد.