به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت هفته نماز جمعه با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: نماز جمعه از مهمترین برکات انقلاب اسلامی و یکی از ماندگارترین نهادهای دینی و اجتماعی کشور است که تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) استمرار خواهد داشت.
وی با اشاره به جایگاه نماز جمعه افزود: آنچه این فریضه الهی را از دیگر عبادات متمایز میکند، ماهیت اجتماعی آن و خطبههایی است که ابعاد اخلاقی، سیاسی و مسائل روز جامعه اسلامی را در بر میگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد شهدای ائمه جمعه و شهدای انقلاب اسلامی گفت: نماز جمعه تنها تریبونی است که بیواسطه نگاه، رهنمودها و سیاستهای مقام معظم رهبری را در سراسر کشور به مردم منتقل میکند و همواره محور وحدت، همدلی و انسجام نیروهای انقلاب بوده است.
نفیسی با بیان اینکه نماز جمعه متعلق به همه مردم است و به جریان یا جناح خاصی اختصاص ندارد، تصریح کرد: ائمه جمعه با تدبیر و درایت، این جایگاه را به سنگری برای وحدت ملی تبدیل کردهاند و آثار آن بهروشنی در جامعه قابل مشاهده است.
وی همچنین از مدیریت و هدایت آیتالله محمد عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، قدردانی کرد و گفت: ایشان با حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، نقش مؤثری در تقویت وحدت و انسجام استان ایفا کردهاند.
هرمزگان «عامالحزن» سختی را پشت سر گذاشت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به حوادث تلخ سالهای اخیر اظهار داشت: سال گذشته برای مردم ایران و بهویژه مردم هرمزگان، سالی سرشار از اندوه و مصیبت بود؛ از حادثه بندر شهید رجایی گرفته تا جنگ ۱۲ روزه و شهادت فرماندهان، دانشآموزان و جمعی از هماستانیهای عزیزمان که خاطرات تلخی را در ذهن مردم بر جای گذاشت.
وی افزود: همانگونه که ملت ایران در مقاطع حساس تاریخ انقلاب از آزمونهای سخت سربلند بیرون آمده است، این دوران نیز با موفقیت و اقتدار جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته خواهد شد.
جنگ اخیر، معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد
نفیسی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه گفت: کشورهای جنوب خلیج فارس سالها با اتکا به آمریکا، امنیت خود را برونسپاری کرده بودند، اما جنگ اخیر نشان داد این تصور تا چه اندازه شکننده است.
وی ادامه داد: اقدام راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، این ذهنیت را در هم شکست و امروز صورتبندی جدیدی در حوزه امنیت منطقه شکل گرفته است؛ بهگونهای که دیگر هیچ معادله امنیتی در خلیج فارس و خاورمیانه بدون حضور جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: این جایگاه نتیجه همافزایی مردم، نیروهای مسلح، مدیران کشور و هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و باید از این دستاورد ملی صیانت شود.
دشمن به دنبال القای ناکارآمدی نظام است
نفیسی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، راهبرد فرسایش داخلی را دنبال میکند، اظهار کرد: حمله به زیرساختهایی مانند پلها و تونلها با هدف ایجاد نارضایتی عمومی و القای ناکارآمدی نظام انجام میشود.
وی افزود: با این حال، حضور میدانی مدیران، نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی و خدماترسان سبب شده است بسیاری از این خسارتها در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود و دشمن در تحقق اهداف خود ناکام بماند.
ایران قدرت اثرگذاری بر اقتصاد جهانی را دارد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان از این مسیر انجام میشود و هرگونه اختلال در آن، آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی، قیمت انرژی، حملونقل دریایی و بازارهای بینالمللی خواهد داشت.
نفیسی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و توانمندیهای راهبردی، قدرت اثرگذاری بر معادلات منطقهای و بینالمللی را دارد و این اقتدار باید با حفظ وحدت، انسجام ملی و پشتیبانی مردم از نظام بیش از پیش تقویت شود.
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