به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، شایان اویسقرن، دانشآموخته دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در جریان کنگره بینالمللی ریاضیدانان (ICM ۲۰۲۶) که در شهر فیلادلفیای ایالات متحده آمریکا برگزار شد، با کسب مدال Abacus ۲۰۲۶ اتحادیه بینالمللی ریاضی (IMU)، یکی از معتبرترین افتخارات جهانی در حوزه علوم کامپیوتر نظری را از آن خود کرد.
این پژوهشگر برجسته دوره کارشناسی خود را در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند، پس از آن تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه استنفورد ادامه داد و در سال ۲۰۱۳ موفق به دریافت دکترای علوم کامپیوتر، زیر نظر دکتر امین صابری، از دانشآموختگان دانشگاه شریف، شد. وی هماکنون استاد تمام دانشگاه واشنگتن است. وی پیش از این نیز در سال ۲۰۰۴ بهعنوان عضو تیم ملی ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر (IOI)، مدال طلای این رقابتها را کسب کرده بود.
کمیته اعطای مدال آباکوس، دلیل انتخاب اویسقرن را مجموعهای از دستاوردهای بنیادین در حوزه الگوریتمها، نظریه گراف و علوم کامپیوتر نظری عنوان کرده است؛ پژوهشهایی که با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته ریاضی، افقهای تازهای در تحلیل الگوریتمها گشوده و مرزهای این حوزه را فراتر از چارچوبهای کلاسیک توسعه داده است.
از برجستهترین دستاوردهای علمی وی، ارائه روشهای نوین برای حل تقریبی مسئله مشهور «فروشنده دورهگرد» (Travelling Salesman Problem) است؛ یکی از بنیادیترین مسائل بهینهسازی که دههها ذهن پژوهشگران علوم کامپیوتر را به خود مشغول کرده است. او و همکارانش با معرفی الگوریتمی نوآورانه، موفق شدند محدودیت عملکرد الگوریتم کلاسیک کریستوفیدس را که نزدیک به پنج دهه پابرجا مانده بود، پشت سر بگذارند؛ دستاوردی که از مهمترین پیشرفتهای سالهای اخیر در نظریه الگوریتمها به شمار میرود.
پژوهشهای اویسقرن همچنین نقش تعیینکنندهای در توسعه الگوریتمهای نمونهگیری مبتنی بر زنجیره مارکوف (Markov Chain Monte Carlo)، اثبات حدس میهائیل–وزیرانی و ارائه قویترین نسخه اثباتشده از حدس میسون با استفاده از مفهوم «استقلال طیفی» داشته است؛ دستاوردهایی که از سوی کمیته مدال آباکوس بهعنوان نمونههایی شاخص از اثرگذاری علمی وی مورد تأکید قرار گرفتهاند.
گفتنی است این مدال که به پژوهشگران جوان دارای دستاوردهای تحولآفرین اعطا میشود، برجستهترین نشان بینالمللی در علوم کامپیوتر محسوب شده و ادامه جایزه معتبر Nevanlinna Prize است.
گزارش اتحادیه جهانی ریاضی از این جایزه را اینجا مشاهده کنید.
نظر شما