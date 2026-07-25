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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

دستگیری شبکه جاسوسی مرتبط با رسانه‌های معاند توسط پلیس

دستگیری شبکه جاسوسی مرتبط با رسانه‌های معاند توسط پلیس

پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری ۳ نفر از افراد جاسوس مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای معاند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری ۳ نفر از افراد جاسوس مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای معاند خبر داد.

در این گزارش آمده پلیس امنیت عمومی فراجا با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات ویژه عملیاتی، ضربات سختی به سازمانِ جرمِ جاسوسان و عناصر وطن‌فروش وارد نمود و موفق شد تعداد ۳ نفر از افراد جاسوس که به عنوان مزدور عملیاتی دشمن در قبال دریافت وجه اقدام به تصویربرداری از محل های مورد اصابت موشک‌های آمریکایی _ صهیونیستی و اماکن ممنوعه و ارسال آن به رسانه‌های معاند می‌کردند شناسایی و دستگیر کند.

کد مطلب 6898990

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    • IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
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      شایدم هنوز باشند

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