زایمان برای تاریخ رند تخلف است؛ برخورد با سزارین غیر ضروری در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان با موضوع زایمان تاریخ رند ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ و افزایش تمایل برخی خانواده‌ها برای ثبت تولد فرزند در این روز، اظهار کرد: سیاست‌های جوانی جمعیت تنها بر افزایش تعداد تولدها استوار نیست، بلکه هدف اصلی آن تولد نوزادان سالم، حفظ سلامت مادران و تضمین آینده‌ای مطمئن برای خانواده‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه از این رو هیچ تاریخی نباید جایگزین اصول علمی پزشکی شود، افزود: بر همین اساس دستورالعمل‌های لازم به تمامی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان ابلاغ شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاکید کرد: انجام هرگونه سزارین انتخابی یا القای زایمان صرفاً به‌منظور ثبت تولد در یک تاریخ خاص و بدون وجود اندیکاسیون پزشکی، مورد تأیید دانشگاه نیست و تمامی مراکز درمانی موظف هستند تنها بر اساس تشخیص پزشک متخصص و شرایط مادر و جنین اقدام کنند.

رشیدی پور با اشاره به عوارض زایمان زودهنگام توضیح داد: حتی چند روز تعجیل در تولد، در صورت نبود ضرورت پزشکی، می‌تواند موجب بروز مشکلات تنفسی در نوزاد، نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU)، افزایش عوارض برای مادر و سایر پیامدهای ناخواسته شود.

وی با اشاره به اینکه سلامت مادر و نوزاد نباید قربانی جذابیت تاریخ‌های رند یا باورهای غیرعلمی شود، ادامه داد: هر اقدامی که سلامت مادر یا نوزاد را به خطر بیندازد، با اهداف این قانون و سیاست‌های جمعیتی کشور مغایرت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تشدید نظارت بر عملکرد مراکز درمانی در روزهای منتهی به این تاریخ خبر داد و افزود: تمامی پرونده‌های مربوط به سزارین و القای زایمان از نظر وجود اندیکاسیون پزشکی بررسی خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق مراجع نظارتی دانشگاه و در صورت لزوم هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی پیگیری می‌شود.

رشیدی پور همچنین درباره احتمال افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها در این بازه زمانی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدیریت ظرفیت مراکز درمانی و نظارت مستمر، اجازه نخواهیم داد خدمات درمانی تحت تأثیر درخواست‌های غیرپزشکی قرار گیرد و اولویت بیمارستان‌ها همواره ارائه خدمات به مادران و نوزادانی است که بر اساس ضرورت پزشکی نیازمند دریافت خدمات هستند.

وی با دعوت از خانواده‌ها برای اعتماد به نظر پزشکان، خاطرنشان کرد: بهترین هدیه والدین به فرزندشان، تولدی سالم و ایمن است. آینده سالم جمعیت از یک تولد سالم آغاز می‌شود و این مسئولیتی مشترک میان خانواده‌ها و نظام سلامت است.