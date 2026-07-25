۳۰ میلیارد طلای سرقتی در اصفهان کشف شد

سرهنگ حسن‌علی اکبری در تشریح این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت کلان طلاجات از منزلی مسکونی در یکی از مناطق شهر اصفهان و شکایت مال‌باخته، با توجه به حساسیت موضوع و حجم بالای اموال مسروقه، پرونده به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شده و با بررسی دقیق صحنه، جمع‌آوری آثار علمی و ادله به‌جامانده، تحقیقات میدانی همه‌جانبه‌ای را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به سرعت عمل پلیس در شناسایی متهم افزود: با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی و تحلیل داده‌های اطلاعاتی، سرانجام کارآگاهان موفق شدند هویت عامل اصلی سرقت را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ اکبری از کشف کامل اموال مسروقه در این عملیات خبر داد و گفت: در بازرسی دقیق از مخفیگاه متهم، طلاجات سرقت شده به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال کشف و پس از طی مراحل قانونی، کلاً به مال‌باخته تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با مستندات غیرقابل‌انکار کارآگاهان، به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی و سپس با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ اکبری با تاکید بر ضرورت ارتقای ضریب ایمنی منازل به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری حجم بالای طلا، جواهر و ارز در منازل خودداری کرده و آن‌ها را به صندوق امانات بانک‌ها بسپارید؛ همچنین با تجهیز منازل به حفاظ‌های فیزیکی استاندارد، درب‌های ضدسرقت و سیستم‌های هشداردهنده الکترونیکی، فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کنید.