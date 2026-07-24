  1. استانها
  2. مازندران
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

پروژه توسعه پوشش تلفن همراه در شانه‌تراش تنکابن آغاز می‌شود

پروژه توسعه پوشش تلفن همراه در شانه‌تراش تنکابن آغاز می‌شود

ساری- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از آغاز عملیات اجرایی نصب سایت جدید همراه اول در روستای شانه‌تراش‌محله تنکابن از هفته نخست مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی عصر جمعه در حاشیه بازدید از این روستا اظهار کرد: با انجام بررسی‌های فنی و هماهنگی میان وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار، مخابرات منطقه مازندران و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی، عملیات احداث سایت جدید همراه اول از هفته نخست مردادماه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه گردشگری این روستا افزود: شانه‌تراش‌محله به عنوان یکی از هشت روستای معرفی‌شده از سوی ایران برای حضور در رقابت «بهترین روستاهای گردشگری جهان ۲۰۲۶» شناخته می‌شود و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی آن در دستور کار قرار گرفته است.

اعزی اعتبار اجرای این طرح را ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از سایت جدید، کیفیت پوشش مکالمه و اینترنت تلفن همراه در این منطقه برای ساکنان و گردشگران ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و دارای ظرفیت گردشگری از اولویت‌های این اداره‌کل است و اجرای این پروژه گامی در راستای ارائه خدمات ارتباطی پایدار به مردم و گردشگران خواهد بود.

کد مطلب 6897804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها