به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی عصر جمعه در حاشیه بازدید از این روستا اظهار کرد: با انجام بررسیهای فنی و هماهنگی میان وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار، مخابرات منطقه مازندران و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی، عملیات احداث سایت جدید همراه اول از هفته نخست مردادماه آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه گردشگری این روستا افزود: شانهتراشمحله به عنوان یکی از هشت روستای معرفیشده از سوی ایران برای حضور در رقابت «بهترین روستاهای گردشگری جهان ۲۰۲۶» شناخته میشود و تقویت زیرساختهای ارتباطی آن در دستور کار قرار گرفته است.
اعزی اعتبار اجرای این طرح را ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با بهرهبرداری از سایت جدید، کیفیت پوشش مکالمه و اینترنت تلفن همراه در این منطقه برای ساکنان و گردشگران ارتقا خواهد یافت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی و دارای ظرفیت گردشگری از اولویتهای این ادارهکل است و اجرای این پروژه گامی در راستای ارائه خدمات ارتباطی پایدار به مردم و گردشگران خواهد بود.
نظر شما