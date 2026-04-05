پایداری ارتباطات مازندران در اوج جنگ رمضان و سفرهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از اجرای ۹ اقدام عملیاتی برای مدیریت شبکه در شرایط جنگ رمضان و همزمان با افزایش سفرهای نوروزی خبر داد و این اقدامات را در حفظ کیفیت خدمات، تأمین امنیت ارتباطی و توسعه پاسخگویی غیرحضوری مؤثر دانست.
اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران؛ گزارشی از اقدامات انجامشده برای پایداری خدمات حوزه فاوا در شرایط جنگی و ایام نوروز ارائه کرد و از مدیریت هوشمند شبکه ارتباطی در این بازه زمانی خبر داد.
اعزی با اشاره به ورود بیش از ۱۹ میلیون مسافر به استان اعلام کرد: ۹ اقدام اساسی برای تضمین پایداری خدمات و امنیت ارتباطی در استان اجرا شد و زیرساختهای ارتباطی برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا تقویت شد.
اجرای ۹ اقدام عملیاتی در شرایط بحران
وی با تشریح اقدامات انجامشده تصریح کرد: تشکیل کارگروه اضطراری مدیریت بحران با حضور مدیران دستگاههای تابعه، ارتقای تدابیر حفاظتی مراکز حساس ارتباطی، توسعه ظرفیت پهنای باند داخلی و استقرار ۲۰ تیم فنی واکنش سریع در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار گرفت.
اعزی افزود: تأمین برق اضطراری از طریق دیزلژنراتورها، نصب باتریهای پشتیبان، آمادهسازی سایتهای پرتابل در نقاط پرترافیک و پایش لحظهای شبکه نیز بهصورت مستمر انجام شد.
وی ادامه داد: ارائه خدمات شیفتی در دفاتر منتخب پستی، پیشخوان دولت و شعب پستبانک، تأمین نقدینگی ۲۸۰ دستگاه خودپرداز روستایی و انجام عملیات تست نفوذ در مراکز داده دستگاههای اجرایی با همکاری مراکز تخصصی از دیگر اقدامات اجراشده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به راهاندازی پاسخگویی برخط در سکوهای بومی بله، ایتا و ویراستی و رسیدگی به شکایات سامانه ۱۹۵ اعلام کرد: این اقدامات با هدف کاهش مراجعات حضوری و مدیریت تردد در شرایط بحران اجرا شد.
وی درباره تداوم خدمات مالی در مناطق روستایی توضیح داد: ۴۰ باجه پستبانک در ۱۵ شهرستان به بیش از ۱۰۰ روستا خدمات ارائه میکنند و دسترسی مردم به خدمات مالی بدون اختلال ادامه دارد.
اعزی با اشاره به حملات انجامشده به برخی مراکز و تجهیزات زیرساختی و مخابراتی در استان تأکید کرد: با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری دستگاههای مرتبط، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شد و با هدایت ترافیک از استانهای همجوار و بهینهسازی شبکه، ارتباطات ثابت و همراه در مناطق آسیبدیده و سطح استان بدون اختلال برقرار ماند.
