به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آیین افتتاح کمربندی نمین، جید و عنبران، توسعه محورهای مواصلاتی بهویژه راههای روستایی، فرعی و اصلی را از اولویتهای دولت چهاردهم برشمرد و اظهار کرد: سال گذشته اعتبارات ویژهای برای اجرای پروژههای راهسازی در استان اختصاص یافت.
وی افزود: بیش از ۳هزار میلیارد تومان برای توسعه راههای استان هزینه شده که از این میزان، یکهزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور به استان اردبیل بود.
استاندار اردبیل بیان کرد: با استفاده از این اعتبارات ۳۶۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت در محورهای مختلف استان اجرا و بیش از ۳۰۰ کیلومتر از راههای روستایی نیز بهسازی و آسفالت شد.
امامی یگانه همچنین از تأمین ۱۸ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز حوزه راهداری خبر داد و تصریح کرد: این تجهیزات نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و تسریع اجرای پروژههای عمرانی خواهد داشت.
وی اظهار کرد: امسال نیز تلاش میشود با جذب اعتبارات بیشتر، روند توسعه راههای فرعی و روستایی استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
گفتنی است پروژه کمربندی نمین، جید و عنبران به طول ۱۵ کیلومتر و ۳۵۰میلیارد تومان اعتبار از طریق تفاهمنامه ایمیدرو و راهداری به بهرهبرداری رسید.
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