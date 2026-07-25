به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه ظهر شنبه در مجمع شورای فرهنگ عمومی اردبیل با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آمادهسازی چهار مجتمع فرهنگی نیمهتمام خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها که از سال ۱۳۹۳ آغاز شدهاند، با پیگیری آیتالله عاملی و مساعدت وزارتخانه، سه مورد افتتاح شده و یک مجتمع در شهر هشتجین نیز به زودی به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به تأمین ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ و ۸۰ میلیارد تومان از ردیف ملی برای تالار شهر اردبیل، افزود: عملیات اجرایی این پروژه امسال شتاب بیشتری میگیرد.
استاندار اردبیل در ادامه از افتتاح ۷۷ زمین چمن ورزشی در یک سال اخیر با مشارکت ۵۰ درصدی اهالی روستاها خبر داد و گفت: ۴۲ زمین دیگر در دست اجراست و ۱۷ باب نیز از سوی وزارت ورزش تحویل شده است.
امامییگانه با بیان اینکه ۱۷ میلیارد تومان به سازمانهای مردمنهاد برای اجرای برنامههای فرهنگی اختصاص یافته، بیان کرد: در دو سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس هزینه شده و اکنون ۴۳۰ پایگاه فرهنگی و ۸۳ هزار دانشآموز تحت پوشش برنامههای تابستانی قرار دارند.
وی رویکرد محلمحوری را از اولویتهای دولت برشمرد و تصریح کرد: ۲۰۰ محله در استان شناسایی و برنامههای آن در ۶ محور شامل مهارتآموزی، تابآوری اجتماعی، امیدآفرینی، نشاط، مشارکت و سواد رسانهای به فرمانداران ابلاغ شده است.
استاندار اردبیل همچنین از اختصاص ۲.۵ میلیارد تومان برای نخستین بار به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان خبر داد و خواستار تقویت ساختار نیروی انسانی در ادارات ارشاد شهرستانها شد و گفت: برخی از این ادارات فاقد پست سازمانی هستند که نیاز به توجه ویژه دارد.
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