به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌های روز دوم مسابقات بین‌المللی بدمینتون جوانان ناوک ترکیه هر سه نماینده ایران با ارائه عملکردی درخشان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند و جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم این مسابقات را کسب کردند.

در بخش دختران آیسان زارعی مقابل نماینده میزبان با نتایج ۲۱ _ ۱۱ و ۲۱ _ ۸ به برتری رسید و راهی دور بعد شد.

زهرا رباطی نیز برابر دیگر بدمینتون‌باز ترکیه با نمایشی مقتدرانه و در دو گیم متوالی با نتایج ۲۱ _ ۸ و ۲۱ _ ۴ به پیروزی رسید و صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم را قطعی کرد.

در بخش پسران امیرعلی احمدلو در دیداری حساس مقابل حریفی از هند پس از سه گیم رقابتی و با نتایج ۲۱ _ ۱۸، ۱۹ _ ۲۱ و ۲۱ _ ۱۵ به پیروزی دست یافت.

به این ترتیب هر سه ملی‌پوش جوان بدمینتون ایران با کسب پیروزی در روز دوم رقابت‌ها، به مرحله یک‌شانزدهم مسابقات بین‌المللی جوانان ناوک ترکیه صعود کردند.

این مسابقات با حضور بدمینتون‌بازانی از کشورهای عربستان سعودی، هند، آذربایجان، ایران، ترکیه، ولز، قزاقستان، ازبکستان، اسپانیا، جزایر فارو، چین تایپه، استرالیا، صربستان و رومانی در حال برگزاری است.