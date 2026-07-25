به گزارش خبرنگار مهر، صفحه‌ای پرمخاطب در اینستاگرام، ویدئوهایی از «درمان» دردهای گردن و کمر با چند حرکت روی ستون فقرات، حضور برخی چهره‌های شناخته‌شده مقابل دوربین و صف مراجعه‌کنندگانی که به امید رهایی از درد راهی این مرکز می‌شدند؛ این تصویری بود که از فعالیت گرداننده یک مرکز درمانی در فضای مجازی دیده می‌شد. اما پشت این تصاویر، واقعیت دیگری جریان داشت؛ واقعیتی که با ورود دادسرای جرائم پزشکی، ضابطان قضایی فراجا و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی آشکار شد.

بازرسی از مرکز؛ از نداشتن مجوز تا کارت‌خوان یک میوه‌فروشی

مهدی صانعی، بازپرس ویژه جرائم پزشکی، به همراه ضابطان قضایی فراجا و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی با حضور در این مرکز، فعالیت آن را مورد بررسی قرار داد.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد مرکز فاقد مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری است. همچنین گرداننده مرکز نتوانست مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تأیید برای انجام خدمات درمانی، فیزیوتراپی یا حرکات درمانی روی ستون فقرات ارائه کند.

در جریان بازرسی، موضوع دیگری نیز توجه مأموران را جلب کرد؛ دستگاه کارت‌خوانی که برای دریافت هزینه از مراجعه‌کنندگان استفاده می‌شد، متعلق به یک میوه‌فروشی بود.

«مدرکم مربوط به خارج از کشور است»

بازپرس خطاب به متهم گفت: شما مدرک معتبر ندارید و کار فیزیوتراپی انجام می‌دهید. کار شما غیرمجاز است.

متهم در پاسخ گفت: برای مجوز تازه اقدام کرده‌ام. مدرک ایرانی ندارم. مدرکم مربوط به امارات است.

صانعی تأکید کرد: هر فردی که بدون مدارک معتبر اقدام به انجام فیزیوتراپی کند، مرتکب تخلف شده است و درباره حرکات انجام‌شده روی بیماران گفت این مانورها روی ستون فقرات و گردن می‌تواند خطر آسیب نخاعی، آسیب اعصاب و آسیب‌های دیگر را به همراه داشته باشد.

متهم اما مدعی بود: من کار پزشکی انجام نمی‌دهم، فیزیوتراپی انجام نمی‌دهم، ماساژ و کشش انجام می‌دهم.

وی همچنین گفت: تازه از خارج از کشور برگشته‌ام و در حال انجام کارهای دریافت مجوز بودیم.

«۱۴ سال است این کار را انجام می‌دهم»

در ادامه بازرسی، بازپرس از متهم درباره تحصیلات دانشگاهی و سابقه فعالیتش سؤال کرد. متهم گفت: ۱۴ سال است در این حوزه فعالیت می‌کند و روزانه حدود ۱۰ نفر به مرکز او مراجعه می‌کنند.

اما وقتی از او خواسته شد مدرک دانشگاهی معتبر یا نام دانشگاه محل تحصیل خود را اعلام کند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد و تنها گفت مدارکش مربوط به خارج از کشور است.

بازپرس نیز تأکید کرد: مدارکی که متهم به آنها استناد می‌کند، نه در ایران و نه در خارج از کشور، مدرک دانشگاهی مورد تأیید برای فیزیوتراپی یا کایروپراکتیک نیست.

مستندات پرونده

پس از بازرسی از مرکز، بازپرس موارد زیر را به عنوان مستندات پرونده اعلام کرد:

فعالیت در حوزه فیزیوتراپی بدون داشتن مدرک دانشگاهی معتبر

فعالیت در محل فاقد پروانه بهره‌برداری

تبلیغات گسترده و فاقد مجوز در فضای مجازی

نبود پزشک متخصص و ناظر بر فعالیت مجموعه

انجام اقدامات غیرعلمی در قالب کشش مهره‌های ستون فقرات و مانورهای ناگهانی

ادعای درمان در تبلیغات و در برخورد با مراجعه‌کنندگان

پس از قرائت این موارد، بازپرس اتهامات دایر بر تأسیس مؤسسه غیرمجاز پزشکی، مداخله در امر پزشکی و تبلیغ غیرمجاز خدمات سلامت‌رسان را به متهم تفهیم کرد.

ویدئوهای اینستاگرامی؛ مهم‌ترین مستندات

بازپرس در ادامه به ویدئوهای منتشرشده در صفحه اینستاگرام متهم اشاره کرد و گفت بیش از ۵۰ تا ۶۰ فیلم از او وجود دارد که در آنها مراجعه‌کنندگانی با مشکلات مهره‌های کمر، ستون فقرات و تنگی نخاع معرفی می‌شوند و پس از انجام حرکات ناگهانی روی گردن و ستون فقرات، اعلام می‌کنند درمان شده‌اند.

وی خطاب به متهم گفت: شما پزشک نیستید، فیزیوتراپ نیستید و هیچ مجوزی ندارید. چرا کاری انجام می‌دهید که ممکن است برای مردم مشکل ایجاد کند؟

متهم در پاسخ گفت: برای افرادی که آسیب نخاعی دارند اقدامی انجام نمی‌دهد و پیش از انجام کار، مدارک پزشکی آنها را بررسی می‌کند.

اما بازپرس تأکید کرد: هیچ پزشک متخصصی مانورهای ناگهانی روی مهره‌های ستون فقرات را برای افرادی که مشکلات نخاعی یا ستون فقرات دارند، نمی‌پذیرد.

«قلنج» با «مانیپولاسیون» تفاوت دارد

در ادامه این گزارش، علیرضا طبیب‌خوئی، جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات، درباره تفاوت «قلنج» و «مانیپولاسیون» توضیح داد.

وی گفت: «قلنج» اصطلاحی عامیانه است و به ایجاد صدا در مفصل گفته می‌شود، اما «مانیپولاسیون» حرکتی تخصصی است که باید توسط متخصص، در جهت مشخص، با فشار کنترل‌شده و با هدف مشخص انجام شود.

به گفته وی، افرادی که دچار دردهای ستون فقرات هستند، ابتدا باید توسط پزشک معاینه شوند و در صورت نیاز، تصویربرداری انجام دهند تا علت اصلی درد مشخص شود.

این متخصص هشدار داد: انجام حرکات ناگهانی توسط افراد غیرمتخصص ممکن است موجب پارگی عروق گردنی، سکته مغزی، آسیب دیسک یا آسیب نخاع شود.

روایت یکی از مراجعه‌کنندگان

یکی از افرادی که به این مرکز مراجعه کرده بود، گفت درد خفیفی در ناحیه گردن داشت و به توصیه یکی از آشنایانش به این مرکز رفت.

وی گفت: پس از ماساژ اولیه، وارد اتاق فرد درمانگر شد و پیش از انجام کار پرسید آیا این حرکات خطرناک نیست، اما پاسخی دریافت نکرد.

به گفته وی، پس از کشش گردن احساس گرمای شدیدی در آن ناحیه داشت. هفته اول مشکلی نداشت، اما به‌تدریج دردها آغاز شد و اکنون دردهایش غیرقابل تحمل شده است.

هشدار دادستانی

سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرائم پزشکی و امور بهداشتی، با اشاره به فعالیت افراد فاقد صلاحیت در فضای مجازی گفت: این افراد با تبلیغات گسترده، مردم را به مراجعه ترغیب می‌کنند، در حالی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند.

وی تأکید کرد: این اقدامات نه‌تنها درمان بیماری را به تأخیر می‌اندازد، بلکه در بسیاری از موارد موجب ضایعات جبران‌ناپذیر می‌شود.

احمدبیگی با اشاره به یکی از پرونده‌ها گفت: فردی با کمردرد مزمن به شخصی مراجعه کرده بود که ادعا می‌کرد با حرکات کششی مشکل او را برطرف می‌کند، اما در نهایت دچار ضایعه نخاعی شد.

وی در پایان از مردم خواست برای درمان بیماری‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی یا سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و تأکید کرد: مداخله در امر پزشکی، حتی اگر منجر به صدمه هم نشود، جرم است و تبلیغات این افراد در فضای مجازی نیز به صورت جداگانه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.