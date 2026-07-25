 تجدیدعهد اساتید و دانشگاهیان با قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در یادداشتی نوشت: در انتقام خون پاک آقای شهید ایران، از قاتلان تروریست، ترامپ ملعون و نتانیاهوی کودک‌کش پیشگام و پیشتاز خواهیم بود.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ» خداوند مؤمنان از شما را به درجه‌ای و علمای شما را به درجاتی عظیم بلند گرداند و خدا به آنچه انجام می‌دهید، آگاه است. (سوره مجادله، آیه ۱۱)

حمد و سپاس خدای جهانیان را که از باب حکمت و رحمت خویش اراده فرمود تا ابنای بشر در عهد آخرالزمان و عصر جاهلیت مدرن، با حاکمیت ظالمان صهیون و مفسدان اپستینی، با دیدگان خویش شاهد حضور شخصیتی در تراز اولیاء الهی و حکومتی تداعی‌کننده حکمرانی خلیفه‌اللهی باشند.

با ظهور این شخصیت آسمانی، اراده الهی بر این تعلق گرفت که انسان معاصر، ملت‌های مسلمان، بویژه مردم شریف و مؤمن ایران، هم امکان ظهور انسان کامل غیرمعصوم در مکتب اسلام ناب محمدی (ص)، علوی، فاطمی، حسینی و خمینی (علیهم السلام) را داشته باشد و هم شاهد برکات وجودی آن در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور و ایران قوی در ابعاد مختلف دفاعی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بویژه آگاهی و دانایی، تحت عناوین پیشرفت‌های علمی و فناوری، تخصصی و دانشی باشند.

پیشرفت‌هایی که بی‌تردید مرهون دوراندیشی تمدنی، تدابیر حکیمانه و توصیه‌های راهبردی عالم مجاهد، فرزانه دوران، سیدالشهدای انقلاب اسلامی، قائد شهید امت اسلام، نفس زکیه، حضرت آیت‌الله امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) بوده و اعتقاد قلبی معظم‌له (رض) به روشنفکران متعهد، دانشگاهیان و دانشجویان، جوانان و استعداد ایرانی می‌باشد که علائم آن را می‌توان در سیره عملی و نظری‌شان و همنشینی‌های منظم با دانشجویان و تشکیل حلقه‌های تبیینی و عاطفی با اساتید و هنرمندان، شعراء و ورزشکاران مشاهده کرد.

آن فقیه دوراندیش، حکیم کم‌نظیر و سیاست‌ورز متخلق، عالم عادل، عارف شهید با باور وافر و اعتقاد عمیق به «العلم سلطان»، توصیه‌های خویش به پیشرفت علمی را با راه‌اندازی جنبش علمی کشور در پیش گرفت و جایگاه علمی کشور را از مرتبه‌های پایین تا طبقات متوسط ارتقاء داد؛ جایی که زنگ خطر را برای قدرت‌های بزرگ علمی جهان به صدا درآورد و طبق مصرحات مجلات معتبر علمی دنیا، تهدیدات سیاسی و تحریم‌های علمی و فناوری دشمن آغاز گردید. با این وجود، قائد شهید بر رشد علمی کشور در قالب‌های ترویج کرسی‌های علمی، الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله، تشکیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بنیاد علمی نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه تمدن‌ساز تأکید کرد و تا رسیدن ایران عزیز به جایگاه‌های زیر بیستم جهان ادامه داد و همچنان مطالبه خویش در این زمینه را درخواست شتاب علمی به جای رشد علمی پیگیری نمودند.

اینک که آن عزیز سفرکرده در جمع ظاهری ما نیست و مراسم حاضر بخش ناچیزی از ادای دین جامعه دانشگاهیان در پاسداشت سال‌ها مجاهدت مخلصانه، تکریم امام شهید امت و مقام شامخ سیدالشهدای انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد، اما راه روشن او و رهنمودها و فرامین ارزنده‌اش چون گنجینه‌ای بزرگ فراروی ماست تا منویات نورانیش در اعتلای کلمه‌الله، سربلندی ملت‌های مسلمان و ایران قوی، چشم‌انداز علمی معظم‌له (ره) خاصه قرارگرفتن ایران اسلامی در سکوهای برتر دنیا، دانشگاه تمدن‌ساز و تولید علم نافع و شتاب علمی ایران اسلامی محقق و جامه‌ی عمل پوشیده شود.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی محضر بقیه‌الله الاعظم (أرواحنا فداه)، ملت شریف ایران، بیت معزز بویژه رهبر محبوب و عزیزتر از جانمان حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و شما برادران و خواهران داغدار، اساتید و دانشگاهیان محترم که با حضور خویش روشنی‌بخش این مراسم بودید، استدعا دارم از همین مکان و لحظه، تعهد و میثاق خویش را بر موارد زیر اعلام داریم:

۱. در انتقام خون پاکش، از قاتلان تروریست، ترامپ ملعون و نتانیاهوی کودک‌کش پیشگام و پیشتاز باشیم.

۲. بر ادامه‌ی راه نورانیش تا پیروزی نهایی جبهه مقاومت، ملت ایران و مستضعفان جهان تا آخرین قطره خون جانفشانی خواهیم کرد.

۳. تمامی جهد و کوشش علمی و تخصصی خویش را تا تحقق منویات عملی قائد شهید امت و رسیدن به قله‌های پرافتخار جهانی به کار گرفته و لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.

۴. با خلف صالح آن شهید والا مقام و فرزند برومندش، مقام معظم رهبری، تا اعتلای کلمه‌الله و ظهور دولت یار، تجدید عهد می‌بندیم که در حفظ اسلام و دفاع از میهن اسلامی چون سربازی وفادار و فرمانده‌ای شجاع، مطیع فرامین و اوامرش باشیم. إن‌شاءالله.