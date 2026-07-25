به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مسئولیت کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر از سوی استاندار خراسان رضوی به این اداره‌کل اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران عزیز در حال انجام است و تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل سفر زائران به کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات، بسیج ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری استان است که در این راستا بیش از ۶۰۰ دستگاه ناوگان مسافربری استان در ایام دهه پایانی ماه صفر در خدمت زائران قرار خواهد گرفت و با اضافه شدن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۴۰۰ دستگاه ناوگان کمکی از سایر استان‌ها، در مجموع حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان در فرآیند جابه‌جایی زائران مشارکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: پیش‌فروش بلیت سفر به مقاصد مرزهای اربعینی شامل مهران، خسروی و شلمچه آغاز شده است و مرز شلمچه به‌عنوان یکی از مرزهای پیش‌بینی‌شده برای تردد اتباع مقیم و غیرمقیم در نظر گرفته شده است. زائران افغانستانی نیز می‌توانند از این مسیر برای عزیمت به عتبات عالیات استفاده کنند.

شهامت خاطرنشان کرد: زائران استان پس از انجام مراحل ثبت‌نام در سامانه مربوطه، می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مجاز فروش بلیت نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند. در این راستا ظرفیت اولیه بیش از ۲۵ هزار صندلی پیش‌بینی شده و متناسب با میزان تقاضا، ظرفیت‌های جدید نیز به این تعداد افزوده خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی اتباع افزود: هماهنگی‌های لازم در حال انجام است تا این عزیزان یا با ناوگان کشور خود و یا با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ایران، به مرزهای تعیین‌شده اعزام شوند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه برای ارتقای ایمنی سفر زائران خبر داد و گفت: اقدامات متعددی در قالب کمیسیون ایمنی راه‌ها، ساماندهی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، آماده‌سازی بیش از ۷۶ موکب و ایستگاه خدماتی در مسیرهای استان و استقرار نیروها و گروه‌های راهداری برای پشتیبانی از زائران در حال اجراست.