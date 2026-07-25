به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت قرارداد یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ بازیکنی که برای دومین بار طی دو ماه اخیر وارد ایران شده، اما آینده‌اش در جمع آبی‌پوشان هنوز مشخص نیست.

آسانی پس از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تعطیلی مسابقات فوتبال ایران، کشور را ترک کرده بود. با آغاز تمرینات استقلال برای فصل بیست‌وششم لیگ برتر، او به تهران بازگشت و در برنامه‌های پیش‌فصل تیم حضور یافت. این بازیکن پس از حضور در مرکز ایفمارک و انجام تست‌های پزشکی پیش‌فصل، روز ۲۲ تیرماه بار دیگر ایران را به مقصد کشورش ترک کرد تا دیداری با اعضای خانواده‌اش داشته باشد.

اما تنها یک روز پس از خروج آسانی از ایران، نامه فسخ یک‌طرفه قرارداد او به باشگاه استقلال ارسال شد؛ اتفاقی که چالش تازه‌ای را برای مدیران این باشگاه به وجود آورد.

پس از دریافت این نامه، مدیران استقلال بار دیگر مذاکرات خود را با این بازیکن از سر گرفتند و با وعده پرداخت مطالبات، تلاش کردند او را به ادامه همکاری و پایبندی به قراردادش متقاعد کنند. در این میان، مسئولان باشگاه بارها اعلام کردند که چون آسانی فسخ قرارداد خود را برای فیفا ارسال نکرده است، همچنان به بازگشت او و ادامه حضورش در استقلال امیدوار هستند.

در همین راستا و طبق اعلام باشگاه استقلال، آسانی روز جمعه دوم مرداد بار دیگر وارد تهران شد تا در جلسه‌ای حضوری با مدیران باشگاه درباره آینده خود تصمیم‌گیری کند. قرار است این بازیکن از امروز نیز بار دیگر در تمرینات استقلال شرکت کند.

با این حال، آنچه از منظر مقررات نقل‌وانتقالات قابل توجه بوده این است که در صورت اعلام فسخ قرارداد از سوی یک بازیکن خارجی شاغل در لیگ ایران، موضوع پس از ابلاغ به باشگاه و فدراسیون فوتبال، در فرآیندهای بین‌المللی مربوط به فیفا نیز قابل پیگیری خواهد بود. از سوی دیگر خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال و ثبت نشدن قرارداد بازیکنان جدید در صورتی که قرارداد آسانی فسخ‌شده تلقی شود آبی‌پوشان امکان ثبت قرارداد جدید با این بازیکن را تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، ممکن است پرونده آسانی نیز مشابه اتفاقی شود که فصل گذشته برای دیدیه اندونگ رخ داد؛ بازیکنی که ابتدا قراردادش با استقلال فسخ شد و سپس قرارداد جدیدی با این باشگاه امضا کرد اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی نتوانست برای این تیم در نیم فصل دوم لیگ بیست و پنجم به میدان برود.

پیش از این نیز باشگاه استقلال از مذاکره با یاسر آسانی برای تمدید قرارداد خبر داده بود. حال اگر سناریوی اندونگ برای این وینگر آلبانیایی نیز تکرار شود، استقلال تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات خود قادر به ثبت قرارداد جدید و استفاده از بهترین گلزن فصل گذشته نخواهد بود.